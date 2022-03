La complicada situación que vive la Selección Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022 requiere que Reinaldo Rueda cuente con la mayor cantidad de hombres experimentados en su próxima convocatoria. Los duelos ante Bolivia y Venezuela serán durísimos, por lo que es casi un hecho que el estratega llamará a los jugadores con más jerarquía para armar su plantel.

En esa lista muy posiblemente iba a estar el nombre de Edwin Cardona, quien a pesar de sus idas y vueltas en Boca Juniors, estaba haciendo todo lo posible para retomar su mejor nivel en Racing Club. Sin embargo, tal como ha venido sucediendo a lo largo de su carrera, el mediocampista colombiano volvió a sufrir una nueva lesión en el reciente duelo ante Talleres de Córdoba por la Copa de la Liga Profesional Argentina.

Como se recuerda, el hábil volante llegó a la entidad de Avellaneda después de no haber renovado su vínculo con los ‘Xeneizes’ y tras ser un pedido expreso de Fernando Gago, director técnico de la ‘Academia’ con quien coincidió en su paso por La Bombonera.

Lamentablemente para los intereses de Cardona, su estadía en su nuevo club ha estado trastocada por los constantes problemas físicos y un cúmulo de partidos perdidos por encontrarse más tiempo en el Departamento Médico que en el campo de juego. Aunque tuvo un gran arranque en el debut ante Gimnasia y Esgrima La Plata, no pudo reeditar su gran actuación en los encuentros posteriores.

Edwin Cardona no la pasa nada bien en Racing Club y una nueva lesión lo dejaría fuera de la Selección Colombia. (Foto: Copa de la Liga Profesional)

Luego de haberle marcado un gol a Defensa y Justicia, se lesionó ante Argentinos Juniors y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Si bien Gago no lo puso ante River Plate para esperar a que esté al 100%, sí lo alineó ante Talleres. No obstante, el desenlace terminó siendo más perjudicial que positivo para el futbolista.

El ‘Gordo’ solo jugó 25 minutos ante el equipo de Néstor Gorosito y luego fue sustituido por Tomás Chancalay. Los primeros reportes de Racing hablan de un recrudecimiento de la lesión muscular que lo sacó del partido ante Argentinos, por lo que se mantendrá en observación por los próximos días.

Esto, además de ser un problema para la ‘Acade’, también termina siendo un nuevo dolor de cabeza para Reinaldo Rueda y su comando técnico. Si bien Cardona recién estaba recuperando sensaciones positivas en este 2022, el entrenador de la ‘Tricolor’ esperaba contar con él pero con una mayor cantidad de partidos de rodaje. Con tantas lesiones en las últimas semanas, llamarlo sería un riesgo si tomamos en cuenta que solo quedan dos partidos en las Eliminatorias.

Con este complicado panorama, en la posición de Cardona solo serían llamados Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, Ambos jugadores tampoco están del todo bien en sus clubes, pero sin duda alguna no padecen los mismos inconvenientes físicos que el ‘20′ de Racing.





