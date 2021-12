Los primeros meses del 2022 serán decisivos para la Selección Colombia, pues ahí definirán gran parte de sus posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Todos son conscientes de ello, hasta el histórico Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. El otrora ‘10′ de la ‘Tricolor’, con la autoridad que la da la experiencia, se refirió al presente del equipo de Reinaldo Rueda de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

El exfutbolista, con los antecedentes de haber disputado tres Mundiales de manera consecutiva (Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98), opinó sobre algunos puntos claves que giran entorno a la ‘Tri’ en diálogo con el periodista Antonio Casale.

Una de las principales preocupaciones de Valderrama es la cantidad de lesionados que ha tenido Colombia durante el último tiempo, lo cual ha dificultado el trabajo de Rueda para la conformación del equipo titular y su posterior repetición durante las fechas de las Eliminatorias.

“Uno como hincha ve los partidos de a Selección y no hay equipo titular. Antes uno sabía cuál era el equipo titular de la Selección Colombia o de cualquier equipo. Lo más difícil para un técnico es conformar el equipo titular. Cuando tiene el equipo titular las cosas son más fáciles y se dan. Si se lesiona uno, entra el otro; expulsaron a uno, entra otro muchacho, pero hay un equipo base. Las cosas se le han dificultado al profesor Rueda”, comentó.

Del mismo modo, el nacido en Santa Marta hizo hincapié en que el estratega del seleccionado nacional no ha tenido la dirección de campo para encontrar un equipo base que le sirva como punto de partida para plasmar su idea de juego. Para él, solo David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios son los titulares.

“El problema es que no encontramos el equipo. Si me preguntas cuál es el equipo titular de la Selección Colombia, te puedo dar tres que juegan siempre: David Ospina, Cuadrado y Barrios; de resto entran y salen. De once a tres es complicado para el técnico”, agregó.

La Selección Colombia recibirá a Perú en el Metropolitano de Barranquilla el 28 de enero por las Eliminatorias para Qatar 2022. (Foto: Conmebol)

Por otro lado, el ‘Pibe’ no se olvidó del duro golpe estadístico que sufre la Selección de cara al arco rival, pues en sus últimos cinco compromisos no han sido capaces de marcar un solo gol.

“Organización. Para marcar goles, hay que tener la pelota; para marcar goles, hay que buscar la ocasión. Hay que tener tranquilidad y veo que la Selección se desespera en los momentos definitivos. En defensa no tenemos problemas, tenemos la estadística que marcarle un gol a Colombia es difícil, pero no generamos fútbol. Para marcar gol se necesita generar fútbol, pero ese viene también porque no tenemos el equipo titular”, afirmó. “Hay que generar. La única manera de hacer goles es generando jugadas de gol. Hemos tenido ese problema”, añadió.

Finalmente, entre otros puntos, el exmediocampista de 60 años se refirió a James Rodríguez y su poca continuidad en el equipo de Rueda debido a las lesiones. “Lo que pasa es que James se lesiona, el problema es ese. ¿Quién duda de James como jugador?, el problema es ese. Viene un partido contra Perú que es definitivo”, sentenció.

'El Pibe' Valderrama fue claro sobre la poca continuidad de James Rodríguez en la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)





