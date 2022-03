La Selección Colombia tendrá un cierre de infarto en las Eliminatorias Qatar 2022, pues además de definir si clasifica o no la justa mundialista que iniciará en noviembre próximo, podría ser el fin de algunos jugadores que lideraron a una generación de futbolistas supo disputar dos Mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018). Por esta razón, a lo lejos aparece el nombre de un delantero que viene haciendo las cosas bien en Europa: Alfredo Morelos.

Si bien el nacido en Cereté no ha contado con el respaldo de Reinaldo Rueda en este proceso hacia Qatar 2022, confía en que el nivel que ha venido mostrado en el Rangers de la Premier League de Escocia le sea suficiente para aportar su ‘granito de arena’ en los duelos ante Bolivia y Venezuela, a jugarse en Barranquilla y Caracas respectivamente.

Con el pasar de los años, jugadores como Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez deberán dejarle la batuta del equipo a nuevos valores como Rafael Santos Borré o el mismo ‘Búfalo’, que si bien no son juveniles y tienen amplia experiencia en partidos de alto riesgo, hasta la fecha solo han tenido un papel secundario en la ‘Tri’. Eso cambiará así se dé o no la clasificación a la Copa del Mundo de este año.

“Hay que tener tranquilidad cuando se pueda estar ahí, estar preparado para esa linda oportunidad. Si se da hay que aprovecharla al máximo. Uno como colombiano siempre quiere vestir la hermosa camiseta de la Selección. No se me ha dado la oportunidad de jugar, pero lo he tomado con tranquilidad”, dijo Morelos en un reciente diálogo con ‘Caracol Radio’.

En el presente proceso clasificatorio, el ariete de 25 años solo ha disputado 33 minutos repartidos en los compromisos ante Venezuela, Chile y Uruguay. No hay que ser adivino para entender que, a pesar de los problemas con el gol que sufre la Selección Colombia, Rueda ha recurrido a otros nombres y no al de Alfredo.

El comando técnico del seleccionado cafetero aún no ha definido la fecha en la que anunciará a sus convocados para los compromisos decisivos ante los ‘Boliches’ y la ‘Vinotinto’. Sin embargo, tras los recientes antecedentes de cara al arco, sería justo que el jugador formado en Independiente de Medellín apareciera en la lista de los llamados.

Alfredo Morelos solo ha disputado 33 minutos en las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: FCF)

Yerry Mina sigue siendo duda en Colombia

El último partido de Yerry Mina en el Everton fue el pasado 8 de febrero en la derrota ante el Newcastle (3-1) por la jornada 24 de la Premier League. Aquel día no terminó de disputar el compromiso completo y tuvo que ser cambiado a los 35 minutos del primer tiempo por Jarrad Branthwaite.

Desde entonces el exBarcelona ha estado en reposo y los ‘Toffees’ no han dado señales claras de para cuándo está programado su regreso a las canchas. Con estas dudas, el comando técnico de la Selección Colombia viene analizando la posibilidad de prescindir de él para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen dos complicados compromisos ante Bolivia (en Barranquilla) y Venezuela (en Caracas), el 24 y 29 de marzo respectivamente. El escenario no se les presenta nada favorable pues aun ganando ambos duelos no dependen de sí mismos para clasificar a la próxima justa mundialista o, por lo menos, coger el cupo del repechaje.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.