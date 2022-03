A menos de un mes para los dos partidos decisivos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022, todavía hay algunos rezagos de las derrotas ante Perú y Argentina, especialmente las vinculadas con los conflictos internos entre algunos seleccionados. Si bien jugadores como James Rodríguez y Radamel Falcao ya salieron a desmentir todos los rumores, ahora Yimmi Chará volvió tocar el tema en una reciente entrevista.

En diálogo con ‘DirecTV Sports’, el delantero del Portland Timbers fue consultado sobre sus impresiones tras los malos resultados que viene obteniendo la ‘Tricolor’ e hizo hincapié en que, a pesar de que los números dicen todo lo contrario, siente que ante los dirigidos por Ricardo Gareca hicieron un gran papel pero no pudieron trasladarlo al marcador.

“Contra Perú hicimos un gran partido. En el camerino hubo silencio total después del pitazo final, nos dolió mucho lo que pasó en el estadio. No compartimos lo que hizo la afición”, comentó el exjugador del Deportes Tolima y que ahora destaca en la MLS de los Estados Unidos.

No obstante, Chará también tuvo tiempo para ser autocrítico y dijo que “no pueden tapar el sol con un dedo” y que, tras analizar con el resto de sus compañeros la problemática que padece el equipo –en referencia a la falta de gol que han mostrado en las últimas jornadas–, trabajarán para resolverlas en la fecha doble de marzo.

“No podemos tapar el sol con un dedo, todos sabemos la problemática para marcar pero estamos creando las opciones, estamos pasando por un momento difícil que puede suceder. Son momentos, lo importante es estar concentrado en el trabajo, pensar lo que se quiere y trabajar para recuperar la confianza que se pierde en estos momentos”, añadió en otra charla, esta vez con el programa ‘Deportes sin Tapujos de Cali’.

“Como futbolistas nos da tristeza salir de un estadio así más de local y viendo el esfuerzo que hizo el equipo, los que iniciaron, luego en el trámite, eso fue lo que nos dolió pero entendemos que así es el fútbol, queríamos el resultado, luchamos hasta el final, pero hace parte del fútbol y hay que adaptarnos”, añadió.

Finalmente, sobre los ‘mitos’ que se crearon alrededor de la derrota ante Perú, donde muchos medios de comunicación especularon sobre una posible pelea entre algunos jugadores –específicamente entre Falcao y James–, el nacido en Cali fue enfático en negar dichas afirmaciones.

“Nunca, en un camerino de Selección es difícil ver enemistades, hay momentos de calentura pero siempre se habla con respeto. Eso no va cambiar”, aseveró el extremo de 30 años. “(La afición) que no pierdan la fe, nosotros no la perdemos, sabemos que es difícil, no queríamos vernos en esta situación pero hay que afrontarla y confiar mientras haya posibilidad”, finalizó, dando un mensaje de reconciliación con los hinchas.

La Selección Colombia no depende de sí misma para clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. (Foto: EFE)

Yerry Mina sigue siendo duda en Colombia

El último partido de Yerry Mina en el Everton fue el pasado 8 de febrero en la derrota ante el Newcastle (3-1) por la jornada 24 de la Premier League. Aquel día no terminó de disputar el compromiso completo y tuvo que ser cambiado a los 35 minutos del primer tiempo por Jarrad Branthwaite.

Desde entonces el exBarcelona ha estado en reposo y los ‘Toffees’ no han dado señales claras de para cuándo está programado su regreso a las canchas. Con estas dudas, el comando técnico de la Selección Colombia viene analizando la posibilidad de prescindir de él para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen dos complicados compromisos ante Bolivia (en Barranquilla) y Venezuela (en Caracas), el 24 y 29 de marzo respectivamente. El escenario no se les presenta nada favorable pues aun ganando ambos duelos no dependen de sí mismos para clasificar a la próxima justa mundialista o, por lo menos, coger el cupo del repechaje.





