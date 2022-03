Colombia venció por 1-0 a Venezuela en Puerto Ordaz, pero no pudo clasificar al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Reinaldo Rueda fue superior a la ‘vinotinto’, pero la victoria de Perú los dejó sin oportunidades de conseguir el pase a la repesca ante Australia o Emiratos Árabes.

Tras el pitazo final, James Rodríguez, autor del único gol del cuadro tricolor, se mostró dolido y calificó como injusta la no clasificación de su equipo a la próxima Copa del Mundo debido a que cuentan con grandes estrellas del fútbol.

“Triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos, creo que no es algo justo. Debemos trabajar en los próximos cuatro años”, destacó el volante del Al Rayyan.

El futbolista de 30 años, señaló que entiende la molestia de los fanáticos por no poder conseguir el objetivo y “ahora todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, creo que no hay palabras, hemos hecho nuestro trabajo hoy, pero cuando ya no dependes de ti mismo es mucho más complicado”.

“Creo que ahora no hay palabras, hemos hecho el trabajo nuestro hoy y cuando ya no depende de ti mismo, es mucho más complicado”, dijo Rodríguez.

El gol de James Rodríguez definió la victoria de los cafeteros ante la Vinotinto, una que no obtenían como visitantes en Venezuela desde 1996, fue marcado en un penal repetido al final del primer tiempo, cobrado por James Rodríguez con un remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.





