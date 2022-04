Mientras muchos están enfocados en el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022, en la Selección Colombia se siguen lamentando por lo sucedido en las recientes Eliminatorias y como, a pesar de contar con individualidades altamente competitivas, no lograron alcanzar siquiera el cupo para el repechaje. Jorge Luis Pinto, un técnico experimentado que ha sabido dejar huella en los Mundiales con su Costa Rica en Brasil 2014, se refirió respecto al escenario que vive la ‘Tricolor’.

“Hay culpabilidad de los dirigentes por nombrar tan tarde a los técnicos, tanto a Queiroz, como al ‘profe’ Reyes, que todos sabíamos que no iba a quedar. Luego, nombrar al profesor Reinaldo a los ocho meses, cuando se habían perdido partidos, concentraciones. En Selección hay que aprovechar el tiempo mínimo que permite la FIFA, si no, es muy complejo”, comentó el nacido en San Gil en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blue Radio’.

Para el estratega colombiano, las pésimas decisiones que se tomaron en las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol desencadenaron este lamentable final. Tras la partida de José Néstor Pékerman, los directivos no supieron elegir al DT idóneo ni respetar los procesos con Carlos Queiroz.

“Ver que en el diseño del proyecto de Eliminatorias se iba a jugar en Barranquilla y dicen que el clima les afectaba. No jugaron partido amistoso en Bogotá para probar a ciertos jugadores y verlos en la altura, después ir a Bolivia y a Quito. Lo otro es no saber qué pasó contra Ecuador. Dicen que los jugadores se agarraron y de ahí salió el profesor Queiroz”, añadió Pinto.

La Selección Colombia no encontró el rumbo en las Eliminatorias Qatar 2022 a pesar de contar con buenos jugadores. (Foto: Agencias)

Asimismo, el también exentrenador de la Selección de Honduras hizo hincapié en los supuestos líos internos que existieron entre los futbolistas y el comando técnico del portugués, sobre todo después de la dura derrota ante Ecuador.

“Los técnicos nos equivocamos y no hay que negarlo, en la elección de los jugadores, en los cambios. Hay errores que se le salen a uno de las manos en el diseño del equipo para jugar de local o de visitante. No se encontraron jugadores estables que pueden jugar de local y visitante. Esos cambios constantes de alguna manera afectan el rendimiento del equipo. Lo otro es lo que hablan sobre los jugadores, que peleaban, que no se hablaban. Todo eso se unió y afectó al equipo”, acotó.

Finalmente, Jorge Luis Pinto le dio importancia al diálogo con los jugadores que actualmente pertenecen a la Selección Colombia para tratar de recomponer esta situación. Sin el boleto a Qatar 2022, el objetivo desde ahora debería ser trabajar en la Copa del Mundo de 2026.

“Para mí Ospina es muy honesto y el mismo Falcao. Ellos deben decir si no se sienten para volver, hay que oírlos. Que los directivos también miren lo que hacen los jugadores que no le dejen toda la responsabilidad total al técnico. Un cambio total no se puede hacer. Colombia no puede ser borrón y cuenta nueva porque hay una base, y también hay cosas buenas, no todo fue malo, hay buena proyección. Lo que se necesita es tiempo de trabajo”, concluyó.





