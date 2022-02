La Selección Colombia no gana hace siete partidos en las Eliminatorias Qatar 2022 lo cual, además de ya no depender de sí misma para clasificar a la próxima justa mundialista, ha puesto sobre las cuerdas a Reinaldo Rueda. Si bien desde las Federación Colombiana de Fútbol (FCF) han sido claros en que mantendrán al nacido en Cali en el cargo, los rumores sobre la posibilidad de que Juan Carlos Osorio lo reemplace fueron muy fuertes durante las últimas semanas.

Tras el empate 1-1 entre el América de Cali y La Equidad por la séptima jornada del Apertura 2022 de la Liga BetPlay, el técnico cafetero fue consultado sobre las especulaciones que acercaban su nombre a las oficinas de la FCF. No obstante, sin entrar en rodeos, desechó toda posibilidad de sustituir a Rueda en la ‘Tricolor’.

“Creo que es irrelevante, yo estoy feliz acá en América, es el proyecto deportivo al que le doy mi 100% y lo demás, pues creo que cada uno debe aclarar lo que dice, yo públicamente nunca he manifestado nada, entonces no creo que tenga que aclarar nada”, señaló el técnico de los ‘Diablos Rojos’, enfatizando su respaldo al proyecto en el que está metido actualmente.

Sin embargo, aprovechando los cuestionamientos de la prensa, Osorio reveló que tiene serios intereses de algún día llegar a la carpeta del Ministerio del Deporte. El exentrenador de la Selección de México quiere aprovechar sus más de 40 años de experiencia en el fútbol para potenciar la práctica deportiva en todo el país.

“Pero bueno ya que me lo pregunta, también a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de deportes y hacer algo por el deporte colombiano y aprovecho la oportunidad, y también lo haría de una manera desinteresada, porque al final lo único que quiero es aportarle al deporte colombiano y especialmente al fútbol, que es a lo que me le he dedicado los últimos 40 años de mi vida o 50, bueno toda mi vida, entonces creo que ya es suficiente con eso”, concluyó.

América de Cali no la pasa bien en la Liga BetPlay

América de Cali vive un dudoso presente en el torno local, pues luego de empatar ante La Equidad en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, consumaron su cuarto partido sin conocer la victoria y nuevamente empezaron a caer las dudas sobre lo puede llegar a hacer Juan Carlos Osorio con el equipo.

Previamente los ‘Escarlatas’ habían caído ante Águilas Doradas, empatado frente a Independiente Santa Fe y perdido con Cortuluá. Los únicos triunfos del equipo de Cali fueron ante Atlético Bucaramanga y frente a Envigado en el debut en la Liga BetPlay 2022.

En la octava fecha la ‘Mechita’ visitará a Junior de Barranquilla con la consigna de salir a ganar a como dé lugar para no seguir perdiendo terreno en la tabla de posiciones. Actualmente marchan décimos con nueve puntos.





