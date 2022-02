La caída ante Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes dejó a Colombia al borde del descalabro en las Eliminatorias Qatar 2022. Tras el pitazo final en Córdoba, uno de los más afectados fue Luis Díaz. El jugador del Liverpool no pudo contener el llanto y tuvo que ser consolado por Rafael Santos Borré.

El extremo de 25 años no tuvo un buen partido ante la ‘Albiceleste’, pues por más que intentó desbordar por el flaco izquierdo, siempre fue bien controlado por Gonzalo Montiel. El lateral del Sevilla de España lo mantuvo contra la raya y no dejó que el colombiano aprovechara su velocidad.

Este resultado no solo deja a Colombia en la séptima ubicación en la tabla de posiciones con 17 unidades, sino también los obliga a ganar sus dos últimos partidos (vs. Bolivia y Venezuela) y esperar a que sus otros rivales directos, Uruguay y Perú, no se despeguen. Todo verdaderamente complicado para los de Reinaldo Rueda.

La tristeza de Lucho al verse fuera de la Copa del Mundo. Dolor inconmensurable. pic.twitter.com/m5oW2utF6d — Goles en Directo (@golesendir_) February 2, 2022

‘Coco’ Basile y su lapidaria crítica a Luis Díaz

El pésimo desempeño de la Selección Colombia en Córdoba ante la Selección de Argentina sigue generando variados comentarios, especialmente por algunos rendimientos individuales que estuvieron por debajo de lo esperado. Alfio Basile, extécnico de la ‘Albiceleste’, se animó a analizar al equipo de Reinaldo Rueda en diálogo con ‘Radio Cooperativa’.

Muy fiel a su estilo, el ‘Coco’ no se guardó nada y apuntó principalmente a Luis Díaz. El exestratega cuestionó cómo un jugador con tan bajo rendimiento ante Argentina pudo haber sido fichado por un equipo de la envergadura del Liverpool.

“Ese Díaz que compró el Liverpool... Yo no lo vi hacer nada contra Perú ni contra Argentina. ¿Cómo compró Liverpool a Díaz?”, comentó el técnico que dirigió a Argentina en la Copa del Mundo Estados Unidos 94 donde llegó hasta octavos de final.





