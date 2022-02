El pésimo desempeño de la Selección Colombia en Córdoba ante la Selección de Argentina sigue generando variados comentarios, especialmente por algunos rendimientos individuales que estuvieron por debajo de lo esperado. Alfio Basile, extécnico de la ‘Albiceleste’, se animó a analizar al equipo de Reinaldo Rueda en diálogo con ‘Radio Cooperativa’.

Muy fiel a su estilo, el ‘Coco’ no se guardó nada y apuntó principalmente a Luis Díaz. El exestratega cuestionó cómo un jugador con tan bajo rendimiento ante Argentina pudo haber sido fichado por un equipo de la envergadura del Liverpool.

“Ese Díaz que compró el Liverpool... Yo no lo vi hacer nada contra Perú ni contra Argentina. ¿Cómo compró Liverpool a Díaz?”, comentó el técnico que dirigió a Argentina en la Copa del Mundo Estados Unidos 94 donde llegó hasta octavos de final.

Alfio Basile ganó dos Copas América con la Selección de Argentina: Chile 1991 y Ecuador 1994. (Foto: AFA)

Asimismo, el nacido en Bahía Blanca fue duro con el planteamiento de Reinaldo Rueda en el Estadio Mario Alberto Kempes. Basile consideró que su plan ante Argentina fue de “temor y miedo”, y no de un equipo que está obligado a ganar.

“Argentina fue superior al rival como siempre, pero con un equipo que me defraudó... Pobre ‘Pacho’ Maturana lo que debe pensar con este nuevo técnico. No se puede creer cómo paró el equipo ayer cuando tenía necesidad de ganar. Jugaba con miedo, terror y en campo de ellos. Justo la contra mía y de Pacho”, añadió.

“No puedo creer cómo jugó con el miedo que tenían. Yo sé que Argentina y Brasil son superiores a todos, pero no puedo creer el cagazo que tenían los colombianos”, agregó el único DT que tiene en su historial el hecho de haber dirigido a Diego Maradona y Lionel Messi.

Finalmente, el ‘Coco’ le recomendó a Emiliano ‘Dibu’ Martínez que se “calme un poco” en determinadas ocasiones en donde se le ve desesperado por atajar el remate del rival. “Le hubiese dicho que se calme un poco, me imagino que Scaloni algo le ha dicho porque no es ningún ‘boludo’ y tiene muchos años de vestuario. Sabe que los contrarios te están esperando y algún día cuando se tomen revancha le pueden cobrar el doble y no lo va a sentir bien”, puntualizó.





