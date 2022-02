La Selección Colombia no solo ha tenido que lidiar con los malos resultados en las Eliminatorias Qatar 2022, sino también con una oleada de rumores que ha creado supuestas peleas entre los referentes del plantel que dirige Reinaldo Rueda. Radamel Falcao, con la intensión de cerrar definitivamente ese capítulo, volvió a referirse sobre la supuesta riña con James Rodríguez.

Todo surgió tras la caída por 0-1 ante la Selección Peruana en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Tras el pitazo final se especuló mucho sobre el estado anímico del equipo, pero sobre todo, algunos medios de comunicación dejaron entrever que entre el ‘9′ y el ‘10′ las cosas llegaron al extremo.

James fue el primero en dejar sentada su posición en una reciente transmisión por Twitch: “Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de hace 12 años. Ha sido un hermano para mí, no crean en esa prensa, que algunos son tóxicos. Dentro del grupo tenemos una relación fantástica entre todos, hay buen ambiente”, apuntó.

Por su parte, al ser consultado sobre el tema por ‘DirecTV Sports’, el ‘Tigre’ fue enfático en desmentir el ‘conflicto’ con el jugador del Al Rayyan. Asimismo, se mostró muy decepcionado al ver que la prensa haya tenido que llegar a esos extremos para generar noticias.

“Inventar cosas para poner tensión sobre los jugadores no me parece lo correcto, los jugadores somos los primeros en aceptar nuestra responsabilidad”, manifestó el nacido en Santa Marta.

“Inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena, tenemos una relación de muchísimos años. Es que ni que hubiéramos peleado. Si te digo discutimos bueno, en el fútbol se discute, pero ni hubo eso. Me parece un juego sucio poner esa tensión en los jugadores, no estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad y no hay necesidad de ese juego sucio”, remarcó.

James Rodríguez y Radamel Falcao disputaron juntos la Copa del Mundo Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

Finalmente, en referencia al presente que vive la ‘Tricolor’ en el proceso clasificatorio a Qatar 2022. Falcao evitó dar demasiados detalles de lo que piensa y prefirió “dejar todo para el final”, puesto que aún restan dos partidos y todo puede pasar.

“Al final se harán los análisis que se tengan que hacer, pero al final. Quedan dos partidos muy importantes, responsabilidad tenemos todos. Cuando termine la Eliminatoria se debe hacer ese análisis, decir quién sigue quién no, un nuevo proceso, jugadores.., ¿entiendes? Pero mientras tanto poner el foco sobre los jugadores con historias me parece demasiado bajo y sucio”, concluyó.

Colombia tiene dos duros partidos en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. Primero recibirán a Bolivia el 24 de marzo y luego visitarán a Venezuela el 29. Aun ganando ambos partidos, los de Rueda dependerán de otros resultados para ver si les alcanza para coger un pase directo o, en su defecto, el repechaje.





