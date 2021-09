La Selección Colombia mostró una mejor versión en Asunción a comparación de la revelada en el Hernando Siles de La Paz, pero no le alcanzó para vencer a Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022. El equipo de Reinaldo Rueda rescató un agónico empate aunque en más de una oportunidad pudieron haber sellado la victoria. El resultado no dejó contentos a muchos y las críticas no tardaron en llegar.

Diversos periodistas se refirieron al desempeño del cuadro cafetero, pero el comentario que más llamó la atención, fue el del argentino Pablo Carrozza, quien escribió en su cuenta de Twitter un duro comentario contra La Tricolor, asegurando que era un equipo “casi amateur”.

“Si Cuadrado hubiera nacido en Francia, en Alemania o en Inglaterra, estaríamos hablando de uno de los mejores 5 jugadores del mundo. Colombia es una selección casi amateur, y por eso no se lo valora tanto. Pero sin dudas es un tremendo crack”, escribió el periodista en la conocida red social.

Esta no es la primera vez que Carroza se refiere a Colombia. Cuando Juan Fernando Quintero llegó a River Plate, el hombre de prensa aseguró que “hace tiempo no juega y que Pekerman lo borró de la Selección”. “Podrá ser crack, pero de arranque está más gordo que yo”, dijo.

Ya en la era de Reinaldo Rueda, es recordado por criticar a Colombia luego de enfrentar a Argentina. “No puedo entender cómo se le escapa a Argentina frente a este equipito de Colombia que levantó en el segundo tiempo. No puede ser que Argentina pechee de esta manera frente a Colombia. Lo tenía para el cachetazo. En un momento dije: ‘Es la revancha del 5-0’”, afirmó inicialmente.

Colombia consiguió un punto vital en Asunción, con el que logró mantenerse en zona de repechaje, mientras que la Albirroja continuar en la sexta casilla .

Con este resultado, el combinado cafetero se mantuvo en la quinta posición del premundial regional, que da posibilidad de un repechaje intercontinental, con 10 puntos, mientras que la Albirroja sigue sexta, fuera del Mundial, con 8 unidades.

El jueves, en desarrollo de la décima fecha, Colombia será anfitrión de Chile, mientras que Paraguay espera la visita de Venezuela.





