El International Superstar Soccer Deluxe (ISS) es un clásico del fútbol en la consola SNES de Nintendo . Creado por Konami en 1995, ISS Deluxe fue un avance considerable en la simulación del deporte rey si lo comparamos con otros juegos de fútbol de su época.



Recuerdo que entre mis amigos no había más vuelta que darle si había que elegir entre ISS Deluxe , Super Soccer (1992) y FIFA International Soccer (1994). Incluso, el 'vicio' de mi barrio contaba con más de un ISS Deluxe para satisfacer la demanda.



Lo que hacía tan especial al ISS Deluxe era su diseño "realista" respecto a la dimensión de los jugadores, sus movimientos y celebraciones. La SNES no era una supermáquina en cuestiones de gráficas, pero hacía del ISS Deluxe una opción mejor aterrizada que el juego caricaturezco del FIFA 1994 o Super Soccer .



Por aquel entonces no tenía ni idea de las licencias ni de cómo funcionaba el mundo de la piratería. El ISS Deluxe fue la base para muchas otras versiones piratas con ligas nacionales.



Lo cierto es que solo quería pasar un buen rato y tratar de ganar en todos los partidos. Ahora sí las licencias son determinantes en cuestiones de atractivo para los gamers de la PS4 y Xbox One .



Digamos que mi ignorancia sobre el tema en la década de 1990 hizo que tuviera muchas preguntas inocentes.



"¿Existe Capitale?" y "¿Por qué nunca he visto a Galfano?" eran algunas de las preguntas que le hacía a mi hermano mayor. Curiosamente él tampoco sabía ni mucho menos mis amigos. Creo que hasta hace un par de años recién me enteré que Redonda no existía. Sí, hay muchos baches del pasado que debo reparar.



Gracias a Internet, ahora entendemos lo que sucedía con ISS Deluxe . Sucede que el videojuego no tuvo las licencias de las selecciones, por lo que cambiaron el nombre de los futbolistas por otros ficticios. Sin embargo, dejaron algunos detalles gráficos para que podamos identificarlos.



Vayamos por las selecciones más populares de la región y de Europa.



Argentina



García: Luis Alberto Islas

Capitale: Gabriel Batistuta

Fuerte: Claudio Caniggia

Santos: Fernando Redondo

Redonda: Diego Armando Maradona

Heretier: Diego Simeone



Colombia



Murillo: Carlos Valderrama

Perera: Leonel Álvarez

Heffez: Óscar Córdoba

Garcia: Faryd Mondragón

Suárez: Andres Escobar

Montoya: Freddy Rincón

Pérez: Adolfo Valencia

Álvarez: Faustino Asprilla

Escobar: Alex Escobar



Brasil



Ferreira: Branco

Allejo: Bebeto

Gómez: Romario

Beranco: Raí

Santos: Dunga

Cicero: Jorginho



México



Leone: Jorge Campos

Munoz: Hugo Sánchez



Alemania



Dreher: Rudi Völler

Sieke: Jürgen Klinsmann

Kolle: Lothar Matthäus

Bock: Pierre Littbarski

Stranz: Thomas Häßler



Italia



Premoli: Paolo Maldini

Pabi: Franco Baresi

Carboni: Fabrizio Ravanelli

Galfano: Roberto Baggio



Inglaterra



J.Platt: Paul Gascoigne

F.Morley: John Barnes

T.Keegan: Alan Shearer

K.Hoddle: David Platt



Países Bajos



Koppers: Dennis Bergkamp

De Jong: Frank de Boer

Kadijk: Ronald Koeman

Van Wijk: Ruud Gullit

De Grood: Frank Rijkaard

Visscher: Ronald de Boer

De Rijk: Marc Overmars

Nuyens: Ulrich van Gobbel

Bakker: Gaston Taument



Francia



M.Lecomt: Marcel Desailly

Thierry: Basile Boli

Levesque: Eric Cantona

L.Funes: Didier Deschamps

F.Royere: David Ginola

Chatillo: Jean-Pierre Papin

