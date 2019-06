Colombia vs. Paraguay: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el choque por la Copa América 2019?

Colombia y Paraguay medirán fuerzas en el Arena Fonte Nova este domingo 23 de junio por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Con seis puntos en el bolsillo que le permiten liderar su zona y gozar de una clasificación adelantada a los cuartos de final, el equipo comandado por Carlos Queiroz buscará su tercer triunfo al hilo en el torneo, probablemente con algunas modificaciones en la oncena.

"Hay que tener en cuenta el cansancio. Tuvimos dos partidos muy difíciles y tenemos jugadores golpeados y fatigados. Tengo la intención de hacer rotar a los jugadores porque todos tienen méritos para estar aquí", señaló el estratega de Colombia , según apunta la agencia AFP.

(AFP) Colombia accedió a los cuartos de final al vencer 1-0 a Qatar en la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) AFP

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: revisa aquí EN DIRECTO ONLINE todo sobre la Copa América 2019



▷ Guía de la Copa América 2019: resultados en vivo, horarios, canales TV y cómo ver por app móvil los partidos



▷ AQUÍ, Copa América 2019: conoce cómo y dónde ver EN VIVO ONLINE los partidos del torneo

Precisamente, a raíz de victorias ante Argentina (2-0) en el debut y Qatar (1-0) en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América 2019 , la escuadra ‘cafetera’ llega con el ánimo a tope, pero no se confía, pues sabe que ahora tendrá al frente a Paraguay , que urge de los tres puntos.

A la ‘Albirroja’ , los empates con el campeón asiático (2-2) y la ‘Albiceleste’ (1-1) la dejaron casi para el nocaut, pero aún moribunda tiene en sus manos la posibilidad de meterse en cuartos de final del torneo. El problema es que debe derrotar a Colombia , que luce intratable.

El técnico Eduardo Berizzo se mostró conforme con el desempeño de su equipo ante Argentina y prometió un Paraguay "decidido por la victoria" ante los ‘cafeteros’ para buscar la clasificación a la siguiente fase del certamen.



(AFP) Paraguay empató 1-1 con Argentina en la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) AFP

Para tener en cuenta

A última hora del viernes, el golero David Ospina viajó a Colombia autorizado por el cuerpo técnico para atender motivos personales de fuerza mayor, informó la Federación (FCF).

Y es que su padre Hernán se encuentra delicado de salud y, por esa razón, el arquero no jugará este domingo ante Paraguay por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. En su reemplazo estaría Camilo Vargas.



Colombia vs. Paraguay: alineaciones posibles

Colombia : Camilo Vargas, Stefan Medina, Yerry Mina, Cristian Zapata, William Tesillo, Gustavo Cuéllar, Edwin Cardona, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez.

DT: Carlos Queiroz.

Paraguay : Roberto Fernández, Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Matías Rojas, Derlis González, Federico Santander y Miguel Almirón.

DT: Eduardo Berizzo.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes, Televisa Deportes, TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol TV, Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Tigo Sports