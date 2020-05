Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca y ex futbolista de Boca Juniors dijo que si Juan Roman Riquelme lo llama para que le recomiende un jugador de su país no tendría problema en hacerlo. El ¨Maestrito’ no dudó en mencionar a Christian Cueva como su favorito para acoplarse al equipo Xeneize.

“Acá en Perú hay jugadores capacitados para jugar en clubes importantes, tenemos jugadores talentosos. Actualmente, la mayoría están jugando afuera del país. “Christian Cueva es un jugador de esa chispa y de esa alegría que creo que a Román le puede llegar a gustar. Hay muchos jugadores, pero Cueva tiene muchas similitudes al gusto de Román y puede jugar en Boca”, aseguro en el portal argentino La Figura de la Cancha.

Christian Cueva, que sonó en el anterior mercado de pases para reforzar a San Lorenzo, finalmente fichó por el Pachuca de México tras su polémico paso por el Santos de Brasil sonde estuvo bajo la batuta de Jorge Sampaoli.

Nolberto Solano también hablo de Carlos Zambrano, defensa de Boca Juniors: “Es un jugador de Selección. Es un chico que se fue de muy joven de Perú para jugar en el Schalke 04, en un chico que ha mostrado calidad. Lastimosamente en los últimos años no tuvo mucha competencia, pero después en un crack"

"Es un jugador que lee bien el juego. Es lo que necesita Boca Juniors. Tiene la personalidad para jugar en un club grande. Tiene muchas cosas interesantes. Es un central que le va dar mucha jerarquía a Boca y cuando le toque la oportunidad lo va a demostrar.”, finalizó.

