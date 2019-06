Perú vs. Brasil ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la 'bicolor' por la Copa América?        

Perú vs. Brasil EN VIVO | VER GRATIS | VÍA AMÉRICA TV | VÍA DIRECTV SPORTS | ONLINE | EN DIRECTO | Perú vs. Brasil miden fuerzas en la tercera jornada del Grupo A de la Copa América 2019. Este duelo es vital para ambas selecciones, depende del resultado para asegurar su pase a la siguiente fase del certamen.

El choque entre la Selección Peruana y Brasil se jugará este sábado 22 de junio. El escenario deportivo que albergará este encuentro será el estadio Arena Corinthias. El partido por el Grupo A está programado a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Nadie quiere perderse el duelo entre Perú vs. Brasil. Por lo tanto América TV y Directv Sports están a cargo de la transmisión del partido por Copa América. Mientras que las incidencias del encuentro las podrás seguir a través de Depor.com.

Una vez más Perú y Brasil se volverán a ver las caras en una edición de la Copa América. En esta oportunidad ambas selecciones se encuentran con cuatro puntos en la tabla de posiciones del Grupo A. Sin embargo, por diferencia de goles, la 'canarinha' se ubica en el primer lugar.

En la jornada anterior, la Selección Peruana superó por 3-1 a Bolivia, con goles de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores. Este resultado le da confianza a la 'bicolor' para enfrentar a Brasil, quienes consiguieron un empate sin goles frente a Venezuela.

Algunos jugadores que estuvieron presentes en la eliminación de Brasil en la Copa América 2016 volverán a ser titulares en este esperado duelo. Con la ausencia de Carlos Zambrano en el once titular, Ricardo Gareca apostará por Miguel Araujo para enfrentar al equipo de Tite.

La Selección Peruana realizó los entrenamientos un día antes del partido por Copa América. Ya todo va quedando listo para que los dirigidos por Ricardo Gareca enfrenten a Brasil en el Arena Corinthias por la tercera jornada del Grupo A.

Perú vs. Brasil: posibles alineaciones

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Andy Polo; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.



Brasil: Alisson Becker; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luís; Casemiro, Allan, Coutinho; Richarlison, Gabriel Jesus y Firmino.

Perú vs. Brasil: horarios en el mundo

Perú - 2:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

Venezuela : 3:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Perú: últimos cinco encuentros

18/06/19 Bolivia vs. Perú 1 - 3

15/06/19 Venezuela vs. Perú 0 - 0

09/06/19 Perú vs. Colombia 0 - 3

05/06/19 Perú vs. Costa Rica 1 - 0

26/03719 Perú vs. El Salvador 0 - 2

Brasil: últimos cinco encuentros

18/06/19 Brasil Venezuela 0 - 0

14/06/19 Brasil Bolivia 3 - 0

09/06/19 Brasil Honduras 7 - 0

05/06/19 Brasil Catar 2 - 0

26/03/19 República Checa Brasil 1 - 3

Perú vs. Brasil: últimos cinco encuentros

15/11/16 Perú vs. Brasil 0 - 2

12/06/16 Brasil vs. Perú 0 - 1

17/11/15 Brasil vs. Perú 3 - 0

14/06/15 Brasil vs. Perú 2 - 1

01/04/09 Brasil vs. Perú 3 - 0

Perú vs. Brasil: así pagan las casas de apuesta

Casa de apuesta Venezuela Empate Perú Te Apuesto 6.50/td> 5.00 1.40 Bet 365 9.00 5.00 1.33 Betsson 10.50 4.95 1.36 Inkabet 10.00 4.75 1.40

Mira cómo luce el Arena Corinthians de Sao Paulo, para el Perú vs. Brasil. (Video: José Luis Saldaña)

