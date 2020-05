Los jugadores de la Selección Peruana siguen protagonizando divertidos momentos en conversaciones a través de Instagram. Esta vez les tocó el turno a Aldo Corzo y Miguel Trauco quienes hablaron de todo un poco en una conversación que se dio en la cuenta oficial de la ‘bicolor’.

Los laterales no dejaron de tocas temas relacionados a Ricardo Gareca, sobre todo por el look que el entrenador lució en un programa, al enviar un saludo a la Policía nacional.

“Parece el Náufrago con esa barba, que palta”, dijo Miguel Trauco sonriendo. “El profe parece un vagabundo”, apuntó luego Aldo Corzo sin dejar de aclarar la admiración y el respeto que ambos sienten por el entrenador de la Selección Peruana.

Miguel Trauco y su paso por Flamengo

Miguel Trauco habló de su tiempo en Flamengo y explicó por qué no logró consolidarse. “Creo que por no ser brasilero no me daban oportunidades. Recuerdo que cuando entraba yo hacía uno o dos pases de gol, pero al siguiente partido estaba en la banca de nuevo”, contó el hoy jugador de Saint Étienne.

“No me daban continuidad, siempre se fijaron más en mis errores y no en lo que yo podía brindarle al equipo”, añadió el lateral.

