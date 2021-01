El aislamiento social obligatorio que estableció el Gobierno Peruano para evitar la propagación del COVID-19 ha hecho que varios sectores queden en incertidumbre, entre ellos el fútbol. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol vienen trabajando en un plan para continuar con los entrenamientos de la Selección Peruana.

“Nuestro objetivo es presentar un plan a las autoridades del Ministerio de Salud en donde se contemple un protocolo para que la Selección pueda entrenar con total normalidad. Si eso sucede o se cumple el tema de la cuarentena, el profesor Gareca ya podría trabajar en campo con los diversos jugadores”, sostuvo al respecto el gerente de selecciones Antonio García Pye.

En la misma línea el directivo agregó: “la idea es mantener a todo el grupo dentro de una burbuja sanitaria, con ello se evitarían las movilizaciones y no habría forma de contagio alguno ya que no habrá circulación de terceros. Esta misma figura imaginamos que lo harán los diferentes clubes para que también puedan trabajar sin problema alguno de cara al inicio de la Liga1 y competencias internacionales”.

Además, con respecto a los partidos de las Eliminatorias que la bicolor jugará en el mes de marzo, García Pye indicó que “es complicado predecir qué va a suceder, porque esto cambia día a día. Acá hay que esperar lo que diga FIFA, luego del monitoreo que haga Conmebol con los diferentes países sudamericanos. Por ahora, la fecha se juega en marzo, pero esperaremos. Ojalá que aparezca el tema de la vacunación porque eso también podría disminuir un poco este tema”.

La tajante postura de Gareca sobre posible postergación de inicio de la Liga 1

Ricardo Gareca tomó el avión este viernes con destino a su natal Argentina, después de haber estado seis días en el Perú. El motivo de su regreso se explica por las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno peruano por la segunda ola de contagios de coronavirus. Antes de viajar, el entrenador de la Blanquirroja lamentó la posible postergación del inicio de la Liga 1.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, aseguró Gareca en diálogo con RPP, a su entrada al aeropuerto Jorge Chávez.

El ‘Tigre’, técnico de la Selección Peruana desde marzo del 2015, calificó la situación como un retroceso. “Uno vino con la intención de quedarse y pensaba que podríamos avanzar. Esto es un retroceso”, indicó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Edison Flores confesó que tuvo la oportunidad de llegar a Cristal. (Video: ATV)