A una semana del debut de la Selección Peruana en la Copa América (será ante Brasil), Ricardo Gareca dio a conocer su lista de convocados. Y más allá de las ausencias de Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Raúl Ruidíaz, Pedro Aquino y Carlos Zambrano, lo que más llamó la atención fue el nombre de Santiago Ormeño, quien hace unos días firmó por León de la Liga MX. Su último club fue Puebla, donde la ‘rompió': en 36 partidos anotó 17 goles.

Ahora, no solo fue clave su presente para que sea considerado para la blanquirroja. Hubo una comunicación entre el ‘9′ con Ricardo Gareca y su grupo de trabajo. Sí, a través de un zoom, el estratega de la Selección Peruana le consultó si tenía la intención de ponerse la camiseta bicolor. Así empezó el diálogo.

“En aquel zoom, Gareca le preguntó si quería jugar por la Selección Peruana. Obviamente contestó que sí; incluso le presentó al comando técnico. Luego vino la Eliminatoria pero no lo llamó y le dije ‘habrá que esperar’”, confesó el padre del delantero en Las Voces del Fútbol.

No fue lo único que mencionó don Walter: “Estamos muy contentos. Es una gran noticia también por su abuelo, hay un equipo incluso que lleva su nombre (Walter Ormeño, Cañete). Ahora igualará su marca, mismo apellido y jugando una Copa América. Creo que es la primera vez que el nieto de un jugador destacado como mi padre (Walter Ormeño) también juega por la selección”.

Hace unos días, se viralizó un mensaje de Santiago Ormeño tras firmar por León: “Por fin me voy a poner la verde y esperemos que no sea la única”. De inmediato se asoció al deseo de llegar a la selección azteca. Frente a ello, esto aseguró su padre: “Esa frase es un copy de la gente que produjo el comercial, no es algo de él. Siempre tuvo la esperanza de jugar por Perú, pero tampoco descartaba jugar por México”.

Para el ataque de la Selección Peruana, las otras opciones de Ricardo Gareca son Gianluca Lapadula, Luis Iberico y Alex Valera. En el mediocampo también llamó la atención el regreso de Wilder Cartagena.

