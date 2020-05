Sergio Peña vivió un gran año en Holanda. Fue figura en el FC Emmen y hasta fue elegido en el once de todos los tiempos del club. El volante de la Selección Peruana podría cambiar de camiseta en cualquier momento pero su futuro lo ve en el equipo que hoy defiende porque tiene contrato por una temporada más. No se apura, sabe que el momento de dar un salto importante llegará en cualquier momento.

“Ha sido mi mejor temporada en Europa me ha ido bastante bien este año pude haber terminado mejor pero lamentablemente todo terminó antes de lo normal pero hasta donde se dio fue una temporada muy buena para mí. Yo me quedo en Holanda, tengo contrato, no sé nada, se habló mucho pero yo no voy a saber nada porque con mi representante trabajamos así. No me dice nada hasta que salga algo seguro”, dijo en Movistar Deportes.

Sergio Peña también piensa en la Selección Peruana y no ve las horas de volver a vestir la bicolor. “Hace unos días tuvimos una reunión con el comando técnico y cinco o seis jugadores, súper bueno e importante. Hablando del tema de los partidos dela selección en septiembre. Así los torneos no inicien está confirmado que todo se inicia ese mes y las ganas siempre están”, comentó.

“Hemos regresado a entrenar por grupos pequeños pero ahora nos han dado vacaciones dos semanas pero entrenando igual con Miguel Araujo, mi pesadilla. Estamos trabajando fuerte en casa y hemos conseguido un lago donde entrenamos todos los días. Con él me llevo súper bien”, contó Sergio Peña.

En el once ideal de todos los tiempos

Sergio Peña lleva a penas una temporada en la Eredivise, sin embargo, debido a sus grandes actuaciones, ya es considerado dentro del once titular de todos los tiempos del FC Emmen, según el reconocido diario holandés “Dagblad van het Noorden”.

En la lista de los once mejores jugadores de todos los tiempos también aparecen futbolistas como Kan van Beveren, Jan Haak, Nick Bakker, Frank Veldwijk, Ben Haverjort, Michel van Oostrum, entre otros.

