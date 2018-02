Al promediar las cuatro de la tarde se inició la primera ronda de la Copa Asia Kids. La alegría era desbordante, pero la expectativa de los niños por mostrar su potencial en el balompié era mucho mayor. Las categorías (2006-2007), a la que pertenecían Gaviotas vs Totoritas, inauguraron la tarde futbolística y, de poder a poder, se vivió a full la adrenalina y los goles.



Cada uno de los dieciocho partidos se llevó a cabo en dos partidos de veinte minutos. La cancha seis fue la primera que aperturó la tarde deportiva. Playa Blanca arrancó con todo y venció a Totoritas (6-2). Con dos dobletes de los delanteros Tomas Sarria y Santiago Berckemeyer, los niños mostraron que su destreza por el fútbol no conoce de los límites.



A pesar que Totoritas descontó con un hat-trick de Natan Saravia, este no fue suficiente para lograr voltear el partido. El pequeño delantero, se lució ante un gran público que fue testigo de su habilidad en el juego aéreo. Su gran esfuerzo alimentó la ilusión del grupo pero no fue suficiente: Gael Ugarte, Adrian Cáceres, y Juan Pestarino, ampliaron el marcador para Playa Blanca y cerraron con un gran triunfo (6-3).



Pero este no fue el único partido que dejó sin voz y aliento a los padres de familia. Paralelamente las categoría (2004-2005), mostraron que la preparación a la que se sometieron por semanas no iban a ser en vano. Flamencos vs. Totoritas se batieron a duelo, como si se tratara de deportistas experimentados. Con un doblete de 'pepas' de Sebastián Gonzales, Flamenco aseguró la pichango y logró llevarse el triunfo sin mayor problema.

Los DTs de cada equipo también jugaron su propio partido. En los entretiempos asesoraban a sus pupilos y los motivaban a sudar la gota gorda hasta el final. Los niños escuchaban atentos a sus respectivos estrategas y salían con otros ánimos a defender los colores de su camiseta.



Si quieres conocer un poco más de lo que fue este certamen, no dejes de ver el video que acompaña esta nota con las mejores jugadas de los futuros astros del fútbol peruano. En él podrás ver las estupendas atajadas de cada equipo, los golazos de medio cancha, la ejecución de penales, y mucho más de lo que nos dejó la Segunda Fase de la Copa Asia Kids.