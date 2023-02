Crunchyroll dio a conocer la relación de presentaciones musicales que rinde tributo a ganadores anteriores de los Anime Awards, y que incluyen a ALI, un grupo cuyo sonido se basa en “roots music” y una mezcla de Hip Hop, Rock y Ska, que interpretará el tema final de LOST IN PARADISE feat. AKLO de la serie JUJUTSU KAISEN Temporada 1; el compositor KOHTA YAMAMOTO que interpretará Ashes on The Fire, una canción del épico anime de acción y aventuras Attack on Titan Final Season Parte 1, y el compositor Yuki Kajiura que tocará una canción del juego de acción y fantasía Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc.

“Los Crunchyroll Anime Awards son el primer premio que recibió ALI y nos alegramos mucho de que viniera de fans de todo el mundo. Tuvimos el honor de ganar dos premios en 2021, Mejor secuencia final por LOST IN PARADISE y Mejor secuencia de apertura por Wild Side. No podríamos estar más agradecidos de que los premios expusieran nuestra música al mundo y nos dieran confianza. Confío en que los animes maravillosos que se producen hoy serán considerados obras maestras dentro de 50 o 100 años e influirán en los corazones y las vidas de las personas de la misma manera como yo sentía que mi alma y mi vida se transformaban cada vez que veía las grandes películas de hace 70 años que incluyen obras de directores como Kinji Fukasaku, Akira Kurosawa y ‘Tokyo Story’. Con estos sentimientos y deseos en mente, me adentraré en el paraíso musical y cantaré para fanáticos de todo el mundo”, dijo Leo de ALI.

Anuncio de los Crunchyroll Anime Awards 2023

“Me siento muy honrado de tener la oportunidad de interpretar Ashes on The Fire del anime televisivo Attack on Titan The Final Season en los Crunchyroll Anime Awards 2023. La primera mitad de Attack on Titan Final Season Parte 3 se estrenará justo antes de los premios. En este momento siento un sentido del destino y espero con ansias la oportunidad de tocar esta melodía en la ceremonia. ¡Con esta obra espero poder unirme a los fanáticos de Attack on Titan de todo el mundo para emocionarnos juntos por la conclusión de la historia!”, dijo Kohta Yamamoto.

“Felicitaciones por los Crunchyroll Anime Awards 2023. Es un gran honor para mí ser parte de la música que añade colorido a la maravillosa película Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train e interpretarla durante la entrega de premios. Espero que el público disfrute de mi presentación”, dijo Yuki Kajiura.

Los Anime Awards se llevarán a cabo el sábado 4 de marzo de 2023, con una ceremonia en vivo presentada por la reconocida actriz de doblaje Sally Amaki y el popular animador Jon Kabira. Los fanáticos pueden ver la transmisión en vivo de los Anime Awards en los canales de Crunchyroll en YouTube y Twitch a partir de las 6:30 p.m. (horario local de Japón).

Los Crunchyroll Anime Awards son la principal entrega de premios anual para honrar a los creadores, músicos y actores dentro de la industria cinematográfica y el streaming que impulsan el amor global por el anime. Sony Music Solutions, parte de Sony Music Entertainment (Japan) Inc., apoyará a Crunchyroll en la ejecución del evento, que se transmitirá para audiencias globales.

