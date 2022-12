El evento de CCXP 2022, que se realiza en Sao Paulo, Brasil, ha estado lleno de contenido. Crunchyroll anunció que Saint Seiya: Knights of the Zodiac -Battle for Sanctuary- T3 de Toei Animation llegará a su plataforma en 2023.

Masami Kurumada comenzó a publicar el manga Saint Seiya en Weekly Shonen Jump en enero de 1986 y finalizó en diciembre de 1990. Luego, Toei Animation adaptó la historia a una serie de televisión de anime de 114 episodios que se estrenó en octubre de 1986 y finalizó en abril de 1989.

Sin embargo, la serie no cubría todo el manga y durante años su legión de fans pedía una secuela. Sus deseos se cumplieron en noviembre de 2002 con el estreno de Saint Seiya: Hades, una serie OVA de 31 episodios.

Desde entonces, la franquicia ha tenido múltiples secuelas, derivaciones y versiones alternativas, incluyendo Saint Seiya: Knights of the Zodiac -Battle for Sanctuary- reúne al equipo liderado por Yoshiharu Ashino (D.Gray-man HALLOW) como director, acompañado por Terumi Nishii (JUJUTSU KAISEN) como diseñador de personajes.

Sinopsis de la temporada 3

¡El tiempo se acaba! Solo quedan cinco horas antes de que la flecha asesina de dioses alojada en el pecho de Atenea mate a la diosa. El poderoso Gran Maestro es el único que puede salvarle la vida, pero incluso para llegar a los aposentos del Gran Maestro, Seiya y sus compañeros Caballeros de Bronce deben ascender al Santuario y atravesar las Doce Casas, cada templo custodiado por un Caballero Dorado.

No todos completarán el viaje y llegarán a la cima del Santuario, donde les espera una sorpresa impactante.

La segunda temporada ya está disponible en Crunchyroll en versión doblada y subtitulada.

