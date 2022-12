¿Estás listo para los nuevos animes que llegarán en 2023? La misma plataforma dio inicio a la campaña publicitaria de estrenos de la “Temporada de invierno 2023″. Crunchyroll anunció las colecciones de simulcasts de anime con series nuevas y recurrentes de Japón que se estrenarán a inicios de año.

Incluye producciones como TRIGUN STAMPEDE, VINLAND SAGA T 2, Bungo Stray Dogs T 4, BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense. T 2, Tomo-chan Is a Girl!, y Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack entre muchas más.

Crunchyroll también confirma la adición de NieR:Automata Ver1.1ª; The Misfit of Demon King Academy Ⅱ: History’s Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants; Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World; The Vampire Dies in No Time T 2; Buddy Daddies, Lee’s Detective Agency, y más que no fueron previamente anunciadas se unirán a esta colección de invierno. Actualizaciones a la colección se podrán encontrar en Crunchyroll News en las próximas semanas.

Simulcasts que continuan de la temporada anterior incluyen My Hero Academia T 6, BLUELOCK, To Your Eternity T 2, One Piece, BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS, Welcome To Demon School! Iruma-kun T 3, Case Closed: Detective Conan, Yowamushi Pedal Limit Break, IDOLiSH7 Third BEAT!, Play It Cool, Guys, Digimon Ghost Game, Delicious Party Pretty Cure, y Shadowverse Flame.

Nuevos lanzamientos de Simulcast

Las fechas de estreno solo pertenecen a los simulcasts subtitulados, todavía no se confirman las fechas de llegada de las versiones dobladas.

23 DE DICIEMBRE

Lee’s Detective Agency (Gravity Well Studio)

¡Trae tu caso a la Agencia de Detectives Lee, la última miniserie de Arknights!

4 DE ENERO

Tomo-chan Is a Girl! (Lay-duce)

¡Tomo es poco femenina, pero eso no impide que intente conquistar a su despistado amigo de la infancia!

Bungo Stray Dogs T 4 (BONES)

¡La Agencia Armada de Detectives se enfrenta a los Perros de Presa en una nueva temporada de Bungo Stray Dogs!

The Ice Guy and His Cool Female Colleague (Zero-G)

El amor puede surgir en el trabajo, aunque desciendas de una familia de espíritus de la nieve.

5 DE ENERO

Revenger (Ajia-do Animation Works)

El único superviviente de un clan asesinado busca descubrir la verdad y no morir en el intento.

The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World (Cloud Hearts)

Tras una guerra devastadora, el más poderoso hechicero asume una nueva identidad como estudiante de una academia.

ONIMAI: I’m Now Your Sister (Studio Bind)

¡Una joven científica loca hace que su hermano mayor gamer se convierta en mujer!

6 DE ENERO

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Northern War (Tatsunoko Production)

¡Llega a Crunchyroll una historia original inspirada por el arco de Erebonia de la franquicia Trails of Cold Steel!

Buddy Daddies (P.A. Works)

¡Dos asesinos profesionales enfrentan a su mayor reto hasta la fecha: cuidar de una niña! (Trailer)

Sugar Apple Fairy Tale (J.C.Staff)

Una niña humana y su guardaespaldas hada contratada viajan a la capital para una feria real de dulces.

7 DE ENERO

TRIGUN STAMPEDE (Orange)

TRIGUN es una popular serie de manga de acción de Yasuhiro Nightow que sigue la historia de Vash the Stampede, un pistolero legendario y un pacifista con una recompensa por su cabeza.

NieR:Automata Ver1.1a (A-1 Pictures)

El futuro distante, 5012. La repentina invasión aérea de la Tierra por extraterrestres y sus creaciones llevó a la humanidad al borde de la extinción. El número superviviente de humanos que se refugiaron en la luna para organizar un contraataque utilizando soldados androides para recuperar la Tierra. Sin embargo, la guerra llega a un punto muerto a medida que las formas de vida mecánicas continúan multiplicándose infinitamente. A su vez, la humanidad despliega una nueva unidad de soldados androides como arma definitiva: YoRHa. Recién enviado a la Tierra 2B se une a 9S, el analista actualmente estacionado allí, donde en medio de su misión, se encuentran con una miríada de fenómenos misteriosos... Esta es la historia de estos androides sin vida y su lucha interminable por el bien de la humanidad.

The Misfit of Demon King Academy Ⅱ: History’s Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants (Silver Link)

¡Anos Voldigoad regresa para darnos nuevas lecciones en la Academia del Rey Demonio!

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack (OLM)

¡La traviesa Nagatoro regresa para molestar aún más a su querido superior en esta nueva temporada!

Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement (Felix Film)

¡Una chica que viaja entre mundos decide aprovechar su poder para hacerse rica!

The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World (Studio Blanc)

¡Un exorcista de la corte imperial renace en una nueva tierra de fantasía donde aguardan nueva magia y monstruos.

Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army (Encourage Films)

Cuando un capitán de las huestes del Señor Oscuro es despedido, tendrá que empezar una nueva vida en un pueblo humano.

8 DE ENERO

By the Grace of the Gods T 2 (Maho Film)

¡Ryoma tiene como objetivo aprender más sobre los limos y hacer más amigos en nuevas aventuras!

In/Spectre T 2 (Brain’s Base)

¡Kokoro y Kuro trabajarán juntos para resolver un misterio relacionado con un humano y una mujer de las nieves!

The tale of outcasts (Ashi Productions)

En el Imperio Británico de finales del siglo XIV, un demonio y una joven buscan su lugar en el mundo.

Handyman Saitou in Another World (C2C)

¡Un empleado promedio traerá sus habilidades cotidianas al mundo de los guerreros y magos!

9 DE ENERO

VINLAND SAGA T 2 (MAPPA)

Cuando Thorfinn lo pierde todo, deberá encontrar un nuevo motivo para seguir viviendo en una tierra nueva y desconocida para él.

Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire (Studio Comet)

¡Mientras tú estudiadas, este heroico rey renació para dominar por completo la espada!

Malevolent Spirits: Mononogatari (Bandai Namco Pictures)

En mundo repleto de objetos poseídos por espíritus, dos clanes opuestos tienen objetivos diferentes: destruirlos o ayudarles.

The Vampire Dies in No Time T 2 (Madhouse)

El cazador de vampiros Ronaldo encuentra un aliado inesperado en Draluc, el vampiro más débil del mundo que se convierte en polvo al menor ataque.

Ayakashi Triangle (Connect)

¡Una comedia romántica sobrenatural en una nueva serie del creador de To-Love-Ru!

10 DE ENERO

Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill (MAPPA)

¡Un oficinista abre un “Supermercado Online” en otro mundo para llevar la comida moderna a un mundo de fantasía!

Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World (Geek Toys)

¡Un grupo de desgraciados y agotados aventureros forma un nuevo grupo de supervivientes!

11 DE ENERO

Kaina of the Great Snow Sea (Polygon Pictures)

Los remanentes de la humanidad aprenden a sobrevivir en un inmenso mar de nieve.

13 DE ENERO

The Fruit of Evolution 2: Before I Knew It, My Life Had It Made (Hotline)

El Fruto de la Evolución tiene una nueva forma, ¡pero con la misma ración de gorila de siempre!

14 DE ENERO

The Fire Hunter (Signal.MD)

Guerreros llamados “Fire Hunters” luchan contra feroces demonios en un futuro desolado para la humanidad.

18 DE ENERO

Sorcerous Stabber Orphen -Chaos in Urbanrama- (Studio DEEN)

¡Las aventuras del hechicero Orphen continúan en la adaptación del arco de Urbanrama!

Próximamente

BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense. T 2 (Silver Link)

¡Maple y el gremio New World Online están de vuelta para obtener aún más beneficios y engaños!

Saint Seiya: Knights of the Zodiac T 3 (Toei Animation)

¡Los héroes de Saint Seiya luchan para superar las doce casas del Santuario para alcanzar los aposentos del Patriarca!

Simulcasts que continúian de la temporada anterior

