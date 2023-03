El mundo del anime tiene contenido para rato. Si eres un amante de las series animadas japonesas estás de suerte, ya que la aplicación de streaming Crunchyroll ha develado la parrilla de estrenos para las siguientes semanas.

Uno de los animes más esperados del año está por llegar: Hell’s Paradise. Este anime compartió un video promocional durante el Jump Festa 2023 y anunció si estrenó para el 1 de abril.

Otra de las series que continúa es Dr. Stone, una de las favoritas de los fans. El 6 de abril se estrenará New World en doblaje al español latino en Crunchyroll. La producción está a cargo de TMS Entertainment.

Todos los estrenos de primavera de Crunchyroll

1 DE ABRIL

Hell’s Paradise (MAPPA)

Un grupo de criminales y verdugos son enviados a una isla remota para recuperar el “Elixir de la Vida”. Doblada en español latinoamericano.

MIX Season 2 (OLM)

¡Una nueva temporada del anime de béisbol de Mitsuru Adachi vuelve a tomar turno al bate!

2 DE ABRIL

My Home Hero (Tezuka Productions)

Un asalariado se ve envuelto con un sindicato criminal después de un suceso para proteger a su familia. Doblada en español latinoamericano.

My Clueless First Friend (Studio Signpost)

¡Un nuevo estudiante conoce a una compañera de clase sombría y comienza una nueva amistad!

The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Servings Gods Who Go Too Far (EMT Squared / Magic Bus)

¡Un joven se reencarna como hijo de una familia noble y recibe bendiciones divinas y grandes habilidades!

3 DE ABRIL

Kuma Kuna Kuma Bear -- Punch! (EMT Squared)

¡Yuna encuentra nuevos amigos y aventuras en el mundo de su MMO favorito!

4 DE ABRIL

Skip and Loafer (P.A. Works)

¡Una chica de campo ingresa a una escuela secundaria de primer nivel en Tokio y aprende en su nueva vida de la ciudad! Doblada en español latinoamericano.

5 DE ABRIL

KONOSUBA - An Explosion on This Wonderful World! (Drive)

¡Megumin protagoniza su propia y explosiva nueva serie spin-off de KONOSUBA! Doblada en español latinoamericano.

KamiKatsu: Working for God in a Godless World (Studio Palette)

El heredero de un culto se reencarna en otro mundo donde el concepto de dios no existe.

6 DE ABRIL

Dr. STONE New World (TMS Entertainment)

El heredero de un culto se reencarna en otro mundo donde el concepto de dios no existe. Doblada en español latinoamericano

The Ancient Magus’ Bride Temporada 2 (Studio Kafka)

Chise recibe una invitación a “El Colegio”, una sociedad secreta de magos para aprender las profundidades de la magia. Doblada en español latinoamericano.

I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too (Millepensee)

¡Un chico viaja a otro mundo para subir de nivel y adquirir nuevas habilidades tramposas tanto en su vida pasada como presente! Doblada en español latinoamericano.

The Legendary Hero is Dead (Liden Films)

¡Después de que un héroe muere en un accidente, un nigromante salva su alma y forma un equipo improbable!

Yuri Is My Job! (Passione / Studio Lings)

En el café de una academia femenina, ¡una empleada descubre lo que sus compañeras de trabajo realmente piensan de ella! Doblada en español latinoamericano.

7 DE ABRIL

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES (A-1 Pictures)

¿Quién necesita magia cuando eres Mash Burnedead, un joven con el poder definitivo de los músculos? Doblada en español latinoamericano.

TONIKAWA: Over The Moon For You Temporada 2 (Seven Arcs)

¡La vida de recién casados de Nasa y Tsukasa continúa en nuevos episodios de TONIKAWA: Over The Moon For You! Doblada en español latinoamericano.

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- Temporada 2 (Bandai Namco Pictures)

¡Las chicas golfistas regresan para otra ronda en una nueva temporada de BIRDIE WING!.

The Café Terrace and Its Goddesses (Tezuka Productions)

Al heredar el café de su abuela, un joven conoce a las maids que viven y trabajan allí. Doblada en español latinoamericano.

Magical Destroyers (Bibury Animation Studio)

¡Después de que la cultura otaku es destruida en Japón, nacen revolucionarios para crear un nuevo mundo nerd!

Rokudo’s Bad Girls (Satelight)

Un día un estudiante obtiene un poder misterioso: ¡volverse muy popular entre las “chicas malas”!

8 DE ABRIL

A Galaxy Next Door (Asahi Production)

¡Un autor de manga contrata a una nueva asistente, quien tiene un sorprendente secreto extraterrestre! Doblada en español latinoamericano.

My One-Hit Kill Sister (Gekko)

Un hermano y una hermana son enviados a otro mundo, ¡y la hermana mayor obtiene habilidades abrumadoras! Doblada en español latinoamericano.

Summoned to Another World for a Second Time (Studio Elle)

¡Un hombre es invocado por segunda vez a otro mundo para salvarlo una vez más!

9 DE ABRIL

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Temporada 2 (Sunrise)

Suletta y Miorine continúan su viaje para descubrir los secretos del Gundam Aerial.

10 DE ABRIL

Dead Mount Death Play (Geek Toys)

¡La batalla entre un héroe y un nigromante continúa en una lucha a través del tiempo y el espacio!

Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion (Typhoon Graphics)

Al despertar en el mundo de una novela, una joven tiene como objetivo cambiar su mortal destino escrito. Doblada en español latinoamericano.

12 DE ABRIL

X&Y (Pencil Lead Animate)

Entra en el escape room XY, donde aparecen más misterios luego de salir que cuando entraste.

13 DE ABRIL

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage (WIT Studio)

¡Prepárate para una nueva aventura con el joven Bojji y su compañero sombra, Kage! Doblada en español latinoamericano.

19 DE ABRIL

Sacrificial Princess and the King of Beasts (J.C. Staff)

El Rey de las Bestias toma a una joven como su reina en un mundo lleno de demonios.

LLEGANDO EN LA PRIMAVERA

Golden Kamuy Temporada 4 (Brain’s Base)

¡Sugimoto y Asirpa continúan su viaje para encontrar el oro legendario en la temporada 4 de Golden Kamuy!

Series que Continúan de la Temporada de Invierno 2023

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.