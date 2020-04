“My Hero Academia” no se detiene por nada. Los seguidores del anime y manga tendrán más aventuras en una quinta temporada. La obra de Kōhei Horikoshi se ha vuelto tendencia por este tan esperado anuncio.

La noticia fue confirmada por la revista Weekly Shonen Jump, donde se publicó el anuncio de una nueva entrega de My Hero Academia. En cuanto a la serie, la cuarta temporada llegará a su fin con el estreno en Japón del episodio número 25.

Basado en el manga escrito por Kohei Horikoshi, el anime de “My Hero Academia” comenzó en abril de 2016, ocasión en que tuvo una primera temporada de 13 episodios.

"My Hero Academia” confirmó que tendrá quinta temporada. (Foto: Twitter)

En cuanto a la segunda, tercera y cuarta temporada de “My Hero Academia”, estas estuvieron compuestas por 25 episodios, y se estrenaron en 2017, 2018 y 2019 respectivamente.

Cabe señalar que, por el momento, se desconoce la fecha de estreno de la nueva temporada; sin embargo, se espera que siga la línea de las anteriores ediciones y sea lanzado a finales de 2020, pero debido a la coyuntura del coronavirus, es posible que se retrase hasta el próximo año.

DRAGON BALL | ¿Adiós a Piccolo?

En los capítulo 55, 56 y 57 de Dragon Ball Super se le dio especial atención a Piccolo, Gohan, Krilin y otros personajes secundarios. Los secuaces de Moro llegaron a la Tierra para robar los recursos antes de que sea destruída.

En el último capítulo Goku llegó al rescate de sus amigos y sorprendió a todos con el Ultra Instinto. Su velocidad no ha sido detectada por Gohan y Piccolo; fue este último quien compartió una opinión similar a la de los fans: “da igual cuanto entrenemos, si no podemos proteger la Tierra no tiene sentido”.

Cada vez se vuelven más inútiles los amigos de Goku para la historia y Akira Toriyama o realiza cambios a su historia. Habrá que esperar si Toyotaro tienes planes de cambiar esta tendencia.