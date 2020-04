Anime: Netflix estrena cortometraje hecho a mano en 4K, HDR y Dolby Atmos

Netflix apuesta duro al anime. La popular plataforma de videostreaming lanzó el primer anime hecho a mano en 4K, HDR y Dolby Atmos, toda una maravilla para los seguidores de la animación japonesa.

Después de reescalar las obras más populares del anime como Sidonia no Kishi, Shiki Oriori y Godzilla de SDR a HDR, Netflix y Production I.G. -conocidos por Ghost in the Shell y la parte de anime de Kill Bill- ha ido más allá al presentar una obra en 4K y HDR desde cero.

La animación en cuestión es un cortometraje llamado “Sol Levante”. En YouTube, la plataforma publicó un video con el detrás de cámara de la ardua producción.

DRAGON BALL | Maestro Roshi

Malas noticias en el mundo de Dragon Ball Super. El 21 de marzo murió Hiroshi Masuoka, el actor de doblaje del Maestro Roshi en Japón. Los seguidores recurrieron a Internet para compartir sus condolencias.

El actor falleció a los 83 años de edad. Los familiares realizaron un funeral privado, por el hecho de que Masuoka les pidió que no realizará una ceremonia pública. Además, era casi imposible por la situación actual en el mundo a causa del coronavirus.

Masuoka es un actor de doblaje conocido en Japón. Trabajó en series como Sazae-san y Soreike! Anpanman. Sin embargo, en los últimos meses decidió retirarse de estos roles debido a su avanzada edad.

