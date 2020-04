Excelentes noticias para los aficionados del anime. InkyPen anunció que mangas como Attack on Titan y The Seven Deadly Sins podrán leerse directamente en la consola Nintendo Switch.

InkyPen es una plataforma que está disponible en Nintendo Switch desde 2018 en países como Estados Unidos, Canadá y México. Hay cómics gratuitos y el catálogo puede ser ampliado cada mes por 7.99 dólares.

InkyPen ha hecho una alianza con Kadansha Comics y Vertical para ofrecer los mangas más populares del mercado, algunos incluso han llegado a la televisión en forma de anime. The Seven Deadly Sins, Parasyte, Fairy Tail y Attack on Titan son los más reconocidos.

InkyPen está disponible en eShop, la tienda virtual de Nintendo Switch. La instalación es gratuita, pero el acceso expandido sí requerirá de un pago mensual.

Además de jugar tus títulos favoritos, la Nintendo Switch ofrece un entretenimiento más para los que desean invertir sus horas de lectura en los mangas más populares.

NINTENDO SWITCH | Memoria

Hasta que llegó el momento. Los propietarios de la consola híbrida Nintendo Switch podrás transferir datos directamente de la memoria interna a la externa. La función está disponible en el firmware 10.0.0.

Los jugadores de Nintendo Switch no podían guardar datos del juego en la tarjeta SD sin pasar antes por la memoria interna. Eso suponía un inconveniente cuando el almacenamiento interno de la Switch quedaba corto.

El nuevo parche de la Nintendo Switch ahora permite transferir parte de esos datos internos a la tarjeta SD. Las notas del parche precisan que no podrás guardar partidas directamente y habrá casos concretos en los que la transferencia no sea posible.