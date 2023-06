Más de 40 animes están por llegar a Crunchyroll, una de las aplicaciones de streaming de anime más populares en el mercado. Se acerca la temporada de verano en el hemisferio norte y también una serie de estrenos que partirán desde el 1 de julio. Este app es una forma fácil y sencilla de ver anime online de forma legal en América Latina; algunos de los animes cuentan con doblaje al español latino también.

La programación comienza el 1 de julio con el estreno de “Horimiya: The Missing Pieces” (CloverWorks), que ofrece la oportunidad de revivir momentos icónicos entre los personajes de Horimiya que aún no se han adaptado al anime. Otros títulos notables para el primer día de julio incluyen “Am I Actually the Strongest?” (Staple Entertainment), “AYAKA” (Studio Blanc.), “My Tiny Senpai” (Project No.9), y “Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation” (LIDENFILMS).

Estrenos de animes en julio de 2023

El 2 de julio trae la segunda temporada de “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation” (Studio Bind), mientras que el 3 de julio verá el estreno de “Sweet Reincarnation” (SynergySP) y “Masamune-kun’s Revenge R” (SILVER LINK.). El 4 y 5 de julio presentarán “The Girl I Like Forgot Her Glasses” (GoHands) y “Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon” (AXsiZ; Studio Gokumi), respectivamente.

La segunda semana de la programación de Crunchyroll estará llena de nuevos estrenos como “Reign of the Seven Spellblades” (J.C. Staff), “The Masterful Cat is Depressed Again Today” (GoHands), “The Gene of AI” (Madhouse), “Sugar Apple Fairy Tale Temporada 2″ (J.C. Staff), “Rent-a-Girlfriend Temporada 3″ (TMS Entertainment), “Cardfight!! Vanguard will+Dress Temporada 3″ (Gift-o’-Animatio; Kinema Citrus; Studio Jemi), y muchos más.

El 9 de julio, “Classroom for Heroes” (Actas) se unirá a la línea, seguido por la quinta temporada de “Bungo Stray Dogs” (Bones) el 12 de julio y “The Devil is a Part-Timer!! Temporada 2″ (Studio 3Hz) el 13 de julio. La segunda temporada de “LINK CLICK” (Studio LAN) se estrenará el 14 de julio.

Además de los nuevos estrenos, hay varios títulos que llegarán pronto, incluyendo “Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-” (A-1 Pictures), “The Great Cleric” (Yokohama Animation Laboratory; Cloud Hearts), “The Misfit of Demon King Academy Ⅱ: History’s Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants” (Silver Link), y “Ayakashi Triangle” (Connect).

Crunchyroll también continúa transmitiendo varios animes de la temporada primavera 2023, incluyendo “One Piece” (Toei Animation), “EDENS ZERO T2″ (J.C.Staff), “Case Closed (Detective Conan)” (TMS Entertainment), “Sacrificial Princess and the King of Beasts” (J.C. Staff), “Soaring Sky! Precure” (Toei Animation), y “MIX MISEI STORY T2″ (OLM).

