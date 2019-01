Animes de temporada invierno 2019: 5 series que no te puedes perder [FOTOS]

¿Ya terminaste tus anime y no sabes que ver? Pues te compartimos cinco series que arrancaron durante enero 2019 y no puedes dejar de ver. El primero es Mod Psyco 100 II, se trata de la segunda temporada del anime de los mismos creadores de One Punch Man.

Te recomendamos que te pongas al día con la primera temporada antes de ver esta serie. Por otro lado, te recomendamos The Promised Neverland. El manga comenzó su publicación en el 2016 con dos volúmenes, el primero de 7 capítulos y el otro de 9.

Revisions es un anime que podrás ver a través de Netflix en las siguientes semanas. Se ha realizado una colaboración especial por Fuji TV para la emisión.

Si eres amante de los videojuegos de Square Enix, Grimms Notes The Animation es para ti. El anime llega en esta temporada de invierno en japón con una adaptación de los personajes e historia del juego gratuito lanzado originalmente en el 2016.

Por último, Dororo, el clásico de 1967, vuelve en el 2019 con una serie. Por lo pronto, se han estrenado dos capítulos y promete mucha acción.