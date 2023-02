Ant-Man and the Wasp: Quantumania rompió la “regla” de las trilogías del UCM. Hay un detalle en los descenlaces de las terceras películas que ha sido frecuente, pero nada de eso fue lo que vimos en Ant-Man 3, la cinta más reciente de la Casa de las Ideas que sirve de introducción para la Fase 5.

ALERTA DE SPOILER

Ant-Man and the Wasp: Quantumania estableció algunas grandes historias para los próximos proyectos, incluida la presentación del Consejo de Kangs y Victor Timely en las escenas postcréditos. Quantumania también marca la primera vez que uno de los héroes más poderosos de la Tierra se encuentra cara a cara con Kang the Conqueror, el principal villano de la Saga del Multiverso. Todo bien con esto, pero el desenlace no ha seguido la “regla” de las trilogía del UCM.

Por lo general, Marvel Studios hace que las terceras películas signifiquen un cambio importante para los superhéroes. En Iron Man 3, Tony Stark destruyó todos sus trajes y aparentemente iba a retirarse hasta los eventos de Avengers: Age of Ultron. Capitán América: Civil War presentó la disolución de los Vengadores, haciendo que Steve Rogers, Hawkeye y Black Widow sean fugitivos del gobierno estadounidense.

Thor: Ragnarok significó la muerte de Odin, la destrucción del Mjolnir y de Asgard, haciendo que Thor replantee sus responsabilidades. No podemos olvidar Spider-Man: No Way Home, cinta en la que Peter Parker se queda completamente solo para ocultar su identidad al mundo.

Sí que las terceras películas de Marvel suponen un cambio radical para el personaje, pero Ant-Man and the Wasp: Quantumania se alejó de la tendencia e hizo que Scott y su familia sigan prácticamente igual. Casi pensamos que Scott y Hope se quedarían atrapados en el Reino Cuántico para evitar la huída de Kang the Conqueror, pero Cassie Lang apareció en el último minuto para rescatarlos. Así las cosas, Ant-Man and the Wasp: Quantumania hizo cambios para todos menos para el protagonista.

