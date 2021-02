Después de más de una década desde su lanzamiento, “Shingeki No Kyojin” se ha ganado muchos fans que lo consideran uno de los mejores mangas jamás hechos. Hajime Isayama, el creador de la serie, ha revelado recientemente que llegará a su fin en abril, lo que significa que habrá tres capítulos más.

Kodansha, la editorial anuncio que Hajime Isayama lanzará el capítulo final del “Shingeki no Kyojin”, en la edición de mayo de la revista Bessatsu Shōnen Magazine, la cual empezará a ser vendida desde el 9 de abril del 2021. Con esta publicación, Isayama pondrá fin a 11 años y medio de serie.

Habrán un total de 34 ediciones del manga, confirmándose que la edición 34 de “Shingeki no Kyojin” saldrá a la venta el 9 de junio del 2021. Por lo cual a la página Mantan Web Hajime Isayama comentó: “Hace ocho años dije que el manga de “Shingeki no Kyojin” concluiría en tres años, pero hasta ahora pude terminarlo. Ha pasado mucho tiempo, pero espero que puedan seguirme hasta el final”.

Aunque algunos lectores están decepcionados y tristes al ver que el capitulo final de “Shingeki no Kyojin” está por llegar. Sin embargo te traemos una lista de otras historias que puedes leer. Incluso aunque no comparten la misma trama o personajes, estos son otros grandes manga que seguramente disfrutarás.

10 MANGAS QUE PUEDES LEER SI TE GUSTÓ “ATTACK ON TITAN”

10. Tokyo Ghoul

"Tokyo Ghoul" temporada 1 se estrena en Amazon Prime. (Foto: Amazon)

Una de las razones por las que “Attack on Titan” fue tan convincente cuando se lanzó por primera vez se debió a que los titanes eran los depredadores de la humanidad. Otro manga que tiene criaturas que comen humanos es “Tokyo Ghoul”.

Al igual que los cambiaformas titánes, como Reiner e Ymir, los ghouls parecen ser como los humanos, ya que pueden ocultar fácilmente sus identidades. Después de ser atacado por uno en una cita, Kaneki, el personaje principal de la serie, se convierte en una mezcla entre un ghoul y un humano.

Al no querer comerse a nadie, necesita aprender a equilibrar la vida de un ghoul manteniendo su humanidad, similar a cómo la vida de Eren cambió por completo cuando se descubrieron sus habilidades de titán.

9. Akame Ga Kill

Akame Ga Kill (Foto: Netflix)

Muchos personajes de “Attack on Titan” han muerto. De hecho, son muy pocos los personajes que siguen vivos al final de la serie. Akame Ga Kill es otro manga en el que no debería apegarte a los personajes. La serie gira en torno a un grupo de asesinos, llamado “Night Raid”, mientras luchan contra el Imperio.

“Night Raid” es similar al Survey Corps, ya que ambos quieren cambiar el mundo en el que viven y obtener su libertad. El grupo de luchadores del Imperio, los Jaegers, son similares a la Unidad de Guerreros de Marley, ya que son los antagonistas, pero se pueden comprender sus acciones e incluso simpatizar con los personajes.

8. The Promised Neverland

Animes y mangas parecidos a "Attack on Titan" (Foto: Amazon)

“The Promised Neverland” se centra en Emma, Norman y Ray, tres huérfanos que viven en Grace Field House. Vivieron vidas felices hasta que descubrieron que su orfanato era en realidad una granja y que los demonios que quieren comerlos viven fuera de él.

Los huérfanos necesitan escapar de “Grace Field House” y encontrar un lugar seguro para vivir en un mundo gobernado por sus depredadores. Si bien “Attack On Titan” tiene mucha acción física, los personajes de “The Promised Neverland” están en una batalla mental y probablemente podrían ser más astutos que el Survey Corps a pesar de ser tan jóvenes.

7. Neon Genesis Evangelion

"Rebuild of Evangelion" llegará a Amazon Prime a fines de enero. (Foto: Captura de YouTube).

Lo creas o no, “Attack on Titan” tiene muchas similitudes con el Manga de “Evangelion”. Evangelion es una historia en la que robots gigantes luchan entre sí. Estos robots suelen estar controlados por los personajes de la serie. Los Nueve Titanes de “Attack on Titan” son criaturas gigantes controladas por sus herederos.

Los que disfrutan viendo a los titanes pelear entre sí probablemente estarían interesados en leer esta historia, “Neon Genesis Evangelion” es una de las historias de robots más populares de la historia, así como una gran introducción al género. Después del ataque de los Ángeles, un niño llamado Shinji, así como los otros miembros de NERV, usan su robot, conocido como Evangelion, para luchar contra ellos.

6. Knights Of Sidonia

Animes y mangas parecidos a "Attack on Titan" (Foto: Amazon)

“Knights of Sidonia” es otro manga de Robots. A pesar de ser mucho más nuevo que “Neon Genesis Evangelion”, también es uno de los más populares. La serie tiene lugar siglos a partir de ahora en el espacio exterior. Los extraterrestres, conocidos como Gauna, que destruyeron la Tierra ahora están atacando a Sidonia.

Sidonia es una nave espacial gigante que los humanos usaron para escapar de ellos, similar a cómo los Eldianos en “Attack on Titan” se escondieron detrás de las paredes. Nagate, el personaje principal de la serie, se convierte en piloto de Garde para derrotar al Gauna.

5. Deadman Wonderland

Animes y mangas parecidos a "Attack on Titan" (Foto: Amazon)

“Deadman Wonderland” trata sobre un niño llamado Ganta que es enviado a la prisión / parque de atracciones que lleva el nombre del manga por supuestamente matar a sus amigos. Allí, conoce a una chica llamada Shiro de la que solía ser amigo pero de la que no tiene memoria y descubre que puede controlar su sangre para luchar.

Aquellos que tienen esta habilidad se conocen como hombres muertos y, como los cambiaformas titánes, hay muy pocos de ellos. También como “Attack on Titan”, así como otros manga en esta lista, los muertos intentan luchar por su libertad y volver a vivir en paz.

4. Parasyte

Parasyte The Maxim (Foto: Netflix)

En uno de los giros de trama más impactantes de “Attack on Titan”, se reveló que muchos de los titanes fueron creados debido a una inyección de suero. Después de convertirse en un titán, las posibilidades de convertirse en la persona que alguna vez fueron eran muy escasas.

Aunque no es una inyección, “Parasyte” gira en torno a los parásitos que toman el control de los humanos después de entrar en ellos y cómo el personaje principal, Shinichi, pudo mantener su humanidad después de que uno de estos parásitos entró en su cuerpo. Similar a personajes como Eren e Ymir, Shinichi nunca pensó que sería otra cosa que un humano y debía aprender a trabajar con Magi, el parásito con el que está conectado.

3. Claymore

Animes y mangas parecidos a "Attack on Titan" (Foto: Amazon)

Los humanos son atacados por Yoma, demonios que pueden cambiar de forma. Para defenderse, las Organizaciones hicieron los “Claymore”, que son una mezcla entre un Yoma y un humano. Uno de estos humanos, llamado Clare, salva a un niño llamado Raki, cuya familia había sido asesinada por un Yoma. Los dos viajan por la isla en la que viven, luchando contra el Yoma, mientras Raki aprende a convertirse en un luchador como el “Claymore” que lo rescató.

2. Hellsing

HELLSING

Ghouls, demonios, extraterrestres y ahora vampiros. Hay muchas criaturas diferentes que son similares a los titanes, pero esa no es la única razón por la que “Hellsing” es como “Attack on Titan”. Aunque fue el protagonista de la serie al principio, muchos ahora consideran que Eren es el villano de la historia.

Ha matado a más personas que nadie, convirtiéndose finalmente en el titán más poderoso y uno de los mayores asesinos en cualquier historia de manga. Alucard de “Hellsing” también es un villano y el vampiro más fuerte. Si te tienden a gustar más los villanos que los héroes, “Hellsing” es definitivamente un manga para ver.

1. Attack on TItan: Before the Fall

Animes y mangas parecidos a "Attack on Titan" (Foto: Amazon)

Aunque el otro manga de esta lista tiene similitudes, ninguno de ellos está realmente conectado con “Attack on Titan”. Para aquellos que quieran otra historia que tenga lugar en Paradis y muestre la lucha de Survey Corps contra los titanes, “Attack on Titan: Before the Fall” es la mejor opción.

La serie tiene lugar décadas antes de que comenzara el viaje de Eren y revela la historia en la que creían los Eldianos. Kuklo, un niño que nació cuando su madre fue devorada por un titán, fue tratado como un titán toda su vida. Para demostrarse a sí mismo que en realidad es un humano, se une al Cuerpo de Investigación.

Aunque hay otros derivados de la franquicia, como “No Regrets”, “Lost Girls”, “Harsh Mistress of the City” y más, el único manga que tiene más de un par de ediciones es “Before the Fall”, y es de esperar que haya más spin-offs para los fanáticos que no están listos para el capítulo final.