El actor de voz Yuki Kaji, que hace la voz de Eren Yeager in Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) fue el más buscado en Internet según el ranking anual de Yahoo! Japón.

Yuki Kaji agradeció el apoyo de la comunidad de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin). Sus declaraciones fueron compartidas por la cuenta oficial de Yahoo! Japón en Twitter.

“Aprecio mucho esta ocasión. Me siento honrado de que muchas personas me hayan buscado e incluso gane este premio. Estaría muy feliz si pudiera convertirme en un punto de partida para aprender sobre la cultura de los actores de doblaje, el anime y doblaje de voz. En 2019, interpreté a personajes que estaban en diferentes posiciones y también participé en mi primera obra musical. El próximo año, tendré oportunidades de probar mi actuación en varias áreas, incluyendo anime, doblaje, narración y radio. Me enfrentaré a cada uno de los trabajos con sinceridad, pensando que estoy orgulloso y honrado de poder unirme a ellos”, declaró.

Yuki no se duerme en sus laureles, debido a que tiene por delante la cuarta y última temporada de Attack On Titan (Shingeki no Kyojin), en la que Jaeger será un sujeto distinto a lo que habíamos visto en las temporadas anteriores.

ATTACK ON TITAN | Cameo de Breaking Bad

El mangaka Hajime Isayama, creador de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), hizo un guiño a un popular personaje de la serie Breaking Bad, cuyo último episodio se emitió en 2013.

En el episodio 124 del manga Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), Isayama hizo que uno de los titanes tenga la apariencia de Saul Goodman (Bob Odenkirk), el abogado de Walter White (Bryan Cranston) , el protagonista de Breaking Bad.

Saul Goodman from Breaking Bad and Better Call Saul - Titan Cameo pic.twitter.com/f0TwlW6SCH — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) December 5, 2019