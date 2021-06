Marco Bott tuvo un final trágico en la primera temporada de “Attack On Titan”, pero ¿Cómo murió y quién fue el responsable de su muerte? Basado en el manga del mismo nombre de Hajime Isayama, “Shingeki no kyojin” logró convertirse en uno de los animes top de momento y hasta ahora la audiencia desea que el estreno se ultima temporada sea pronto.

“Attack on Titan” es una serie de anime de Wit Studio ambientada en un mundo de fantasía en el que las personas se ven obligadas a vivir en asentamientos rodeados de muros gigantes que los protegen de los titanes, una raza de gigantes, aparentemente sin sentido, humanoides que deambulan por la tierra devorando a los humanos con los que se cruzan.

“Shingeki no kyojin” sigue al protagonista Eren Jaeger, un joven que se une al ejército después de que el muro que protege su ciudad natal sea violado por titanes que mataron a su madre. Después de varios años de entrenamiento, Eren y sus compañeros libran su primera gran batalla contra los titanes después de que diezman los muros del asentamiento una vez más.

Esta escaramuza se conoció como la Batalla de Trost y vio a los militares sufrir muchas bajas, incluido el amigo de Eren, Thomas Wagner, que fue devorado por un titán y el cadete Franz Kefka, que fue mordido por la mitad por otro. Sin embargo una de las muertes que afectó un poco más al equipo de Eren y Jean fue la muerte de Marco Bott.

EXPLICACIÓN DE LA MUERTE DE MARCO EN “SHINGEKI NO KYOJIN”

Marco es presentado por primera vez durante la iniciación de nuevos reclutas y es intimidado por su instructor después de que expresa su deseo de unirse a la Policía Militar. (Foto: Crunchyroll)

Marco era un miembro muy querido de su regimiento y regularmente elevaba la moral de sus compañeros cadetes, especialmente Jean Kirschtein, con quien se hizo amigo cercano. Luchó con valentía durante la batalla y ayudó a salvar la vida de Jean al distraer a un titán que estaba a punto de devorarlo.

Trágicamente, fue Jean quien encontró el cadáver destrozado de Marco durante una operación de limpieza después de que la batalla llegó a su fin en el episodio 13 de “Shingeki no kyojin” siendo su desaparición un poco confusa. Un flashback en el episodio 52 reveló que poco antes de su muerte, Marco escuchó una conversación entre sus compañeros cadetes Reiner Braun y Bertholdt Hoover, en la que revelaron que, como Eren Jaeger, tenían la capacidad de transformarse en titanes.

Después de la iniciación, Marco se une a los otros aprendices para ver a Sasha Blouse mientras corre alrededor del campamento como castigo por comer durante la ceremonia. (Foto: Crunchyroll)

Además, Reiner y Bertholdt revelaron que fueron sus titanes los que causaron las dos últimas brechas en la pared, lo que llevó a Marco a deducir que estaban trabajando en contra de sus supuestos compañeros. Reiner, Bertholdt y Annie Leonhart decidieron que no podían dejar a Marco con vida y procedieron a quitarse las armas y observar cómo se lo comía un titán.

El tiempo de Marco Bott en “Attack On Titan” puede haber sido breve, pero ciertamente tuvo un impacto, especialmente en su mejor amigo Jean Kirschtein, quien se tomó su muerte de manera particularmente dura. La brutal muerte de Marco convenció a Jean de abandonar sus sueños de un trabajo seguro con la policía militar y unirse al cuerpo de exploración para luchar con los titanes.

Para sorpresa de la audiencia y fanaticada de “Shingeki no kyojin”, Jean finalmente se venga de Reiner por su participación en la muerte de Marco, un incidente que se esperaba fuese cubierto en la segunda mitad de la temporada 4 de “Attack On Titan”, sin embargo fue un tema que no se desarrollo demasiado y la historia sencillamente continuó su curso.