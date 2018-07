El primer episodio de la tercera temporada de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) arrancó a lo grande. La saga de Wit Studio tendrá 24 capítulos que resumirán los episodios más importantes del manga para revelar la verdad de la humanidad y los Titanes.

ATENCIÓN CON LOS SPOILERS

En el final de la segunda temporada del anime , vimos como Eren tiene dentro suyo no solo el poder de transformarse en el Titán Atacante , sino también en controlar otros titanes a través de "La Coordenada".

Luego de utilizarla para vencer al Titán que mató a su madre, Eren utiliza este nuevo poder, del que aún no es consciente, para detener a Bertolt y Reiner , el Titán Colosal y el Titán Acorazado respectivamente. A pesar de las muchas pérdidas humanas, esta retirada significó una nueva esperanza para los humanos en su lucha contra los Titanes.

Attack on Titan - Shingeky no Kyojin Temporada 3 Capítulo 1 Sub Español:

En este capítulo, observamos como la Legión del Reconocimiento comienza a tener problemas para cumplir su misión. Ahora, su mayor enemigo no serán los Titanes , sino también los humanos que quieren guardar el secreto más grande de la humanidad.

