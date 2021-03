“Shingeki no Kyojin” estará recibiendo una Parte 2 de la temporada final que se espera que se lance en el 2022. La exitosa serie de anime transmitió actualmente la temporada 4 en Japón, así como a nivel internacional a través de servicios de transmisión como Crunchyroll y Funimation.

En Estados Unidos, el lanzamiento en inglés de “Shingeki no Kyojin” Final Season también se ha emitido en el bloque de programación Toonami nocturno de Adult Swim, aunque se ha retrasado unas semanas. Como sugiere su nombre, esta será la última temporada de “Attack on Titan”.

Como ya saben los lectores del manga de “Shingeki no Kyojin” en el que se basa el anime, queda más historia por cubrir de la que permitirían los episodios restantes de la temporada 4, sin embargo el manga estaría por presentar su capitulo final para el mes de abril que está por llegar.

Sabiendo esto, muchos ya habían adivinado que “Attack on Titan” Final Season continuaría de alguna manera, con un anuncio de una película para concluir todo considerando esa una opción probable. Sin embargo, el estudio responsable de “Shingeki no Kyojin” Final Season, MAPPA, ha anunciado una segunda mitad de la temporada final.

CUANDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 4 PARTE B DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

La fecha de lanzamiento de “Shingeki no Kyojin” temporada 4 parte 2 ha sido confirmada oficialmente para ser estrenada en el invierno de 2022 por FUNimation. El anuncio se hizo al final del Episodio 16 de la Temporada 4 de “Attack on Titan”.

La serie de televisión de anime retomará la Temporada Final nuevamente en el invierno con el Episodio 76 de “Shingeki no Kyojin”. El sitio web oficial también lanzó un avance de “Attack On Titan” Final Season parte 2 que mostraba una vista previa de “Attack On Titan 76: Juramento”.

Este anuncio no fue una gran sorpresa. En Netflix Japón estaba adelantando el anime con meses de anticipación. La plataforma de transmisión ya había incluido “Shingeki no Kyojin”: The Final Season parte 1, lo que implicaba que habría un “Shingeki no Kyojin” The final season parte 2, o lo que muchos pensaban, una película en lugar de una temporada 5 como final.

Capture de Netflix con info de la carga de la temporada 4 de "Shingeki no Kyojin" donde especificaba que eras la parte 1, es decir que desde siempre estuvo planeada para hacerse en dos partes. (Foto : Netflix)

El teaser de Netflix Japón no fue lo primero que se recibió como indicio de que “Attack On Titan” tendría una segunda parte. En el otoño de 2020, el director de sonido Masafumi Mima tuiteó una foto de un escritorio donde aparentemente estaba trabajando en el trabajo de sonido.

“Recibí una carta del director Yuuichirou Hayashi sobre la selección de canciones en el primer y segundo episodio de Attack on Titan. Según la cortés respuesta del director, tendré que volver a trabajar, pero también es un trabajo divertido. Me pregunto si llegaré al alma del director esta vez “. Masafumi escribió.

“¡El trabajo de sonido de Attack on Titan está en progreso!” lo dio a muchos la noticia de que “Attack On Titan” Final Season parte 1 estaba claramente en la lista y con la espera de la segunda parte.

Imagen subida por el Director de Sonido de "Shingeki no Kyojin" especificando que ya la parte 1 de Shingeki estaba lista. (Foto: Twitter)

Una vez que todos notaron esta información pertinente, Masafumi eliminó el tweet, pero aún se puede acceder a él a través de Wayback Machine. Combinando esa evidencia con la captura de pantalla de Netflix de “Attack On Titan” Season 4 Part 1, definitivamente con eso ya se podía saber que la temporada final se dividiría en dos partes.

Es decir, eso significaba que ”Shingeki no Kyojin” Final Season sería una temporada dividida similar a la tercera temporada. Esto es lo que llamamos “Cour”. ¿Qué es un “cour”? un “cour” es un bloque de transmisión de televisión de tres meses basado en las temporadas físicas, generalmente compuesto de 10 a 13 episodios.

Un “split-cour” es donde una sola temporada de anime toma un descanso de varios meses antes de reanudar la transmisión de televisión. En este caso, la cantidad total de episodios fue un poco inusual ya que la fecha de lanzamiento inicial de la temporada 4 de “Attack On Titan” fue el 7 de diciembre de 2020.

"Shingeki no Kyojin" final season continuará en 2022 (Foto: FUNimation)

“Shingeki no Kyojin” Final season se transmitió internacionalmente en Crunchyroll en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y América Latina. Y su fecha de lanzamiento del doblaje en inglés estuvo programada para el 10 de enero de 2021.

Las fechas de lanzamiento de los episodios doblados posteriores se anunciaron en la página de inicio de Dub de FUNimation. La fecha de lanzamiento de la temporada 4 de “Attack On Titan” en Netflix estaba programada para el 11 de diciembre de 2020, pero no estaría disponible en Netflix Estados Unidos hasta después.

La página de Blu-Ray / DVD en el sitio web oficial enumeró 16 episodios que se lanzarían como dos volúmenes para el primer cour. La fecha de lanzamiento del episodio 14 de la temporada 4 de “Attack On Titan” se retrasó por un pequeño terremoto en Japón que ocurrió a última hora de la noche del 14 de marzo de 2021.

"Shingeki no Kyojin" y su manga tendría su final en el mes de abril de 2021. (Foto: studio MAPPA)

FUNimation y Crunchyroll también retrasaron la transmisión internacional del episodio debido a la noticia del terremoto que interrumpió las transmisiones de televisión locales en Japón. El episodio 73 de “Shingeki no Kyojin” se reprogramó para coincidir con la fecha de lanzamiento del Episodio 15, lo que significó que los dos episodios se transmitieron uno tras otro el 21 de marzo de 2021.

Por lo tanto, la fecha de lanzamiento del Episodio 16 de la Temporada 4 aún estaría pautada para el 28 de marzo de 2021. Tal punto de parada se alinea con un rumor anterior en el que el filtrador de noticias de anime Yonkou Productions afirmó que habría 16 episodios en la Parte 1.

La verdadera pregunta es ¿Cuál será la cantidad de episodios de “Attack On Titan” Season 4 Part 2? Es una respuesta a la cual aún no se le ha hecho confirmación oficial de esta información, pero puede que también incluya alrededor de 16 a 18 episodios como la primera parte de esta temporada.