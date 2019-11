“Boruto: Naruto Next Generations” ha entrado en un arco muy emocionante y nostálgico para los fans, pero a su vez ha traído muchas preguntas que se complican con el pasar de los episodios. Como se sabe, Boruto y Sasuke viajaron al pasado a la Aldea de Konoha cuando Naruto aún era un joven ninja antes de lo sucedido en Shippuden.

De esta manera, padre e hijo han compartido pantalla en el mismo programa de televisión con edades similares gracias a este especial creado por el 20 aniversario del manga. Pero, ¿qué pasará con el futuro que Boruto conoce? ¿Acaso cambiará algo o todo será igual?

En el anterior episodio, Boruto siguió rompiendo las reglas que les impuso la tortuga que los llevó al pasado, especialmente la que comentaba el evitar relacionarse con personas cercanas a ellos en el futuro. Él, haciendo caso omiso a esto, comenzó un entrenamiento junto a su padre para combinar sus chakras.

Por si esto no fuera suficiente, Jiraiya parece haber descubierto el gran secreto de Boruto y Sasuke. ¿Qué pasará en el siguiente episodio de “Boruto: Naruto Next Generations”? Conoce aquí la respuesta.

¿QUÉ PASARÁ EN “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 133

Urashiki volverá a aparecer en el capítulo 133 de Boruto (Foto: Tv Tokyo)

Tal como se muestra en las escenas dentro del avance oficial, Boruto intentará descubrir más de lo poco que sabe sobre el desertor de la aldea. Es posible que Naruto le comente cuál fue su perspectiva y opinión de lo que pensaba Sasuke al momento de irse de la aldea.

Por el anime original de Naruto, se sabe que Sasuke se fue para encontrar un poder mayor y así vengar a toda su familia, pero para ello necesitaba cortar todo tipo de relaciones con sus mejores amigos de la aldea y escapar de los sentimientos que lo “debilitaban”.

El mismo Sasuke del futuro ha admitido que en ese momento él estaba muy equivocado, pero no será él quien esté en la conversación entre los dos jóvenes ninja. Jiraiya y Sasuke están en otro lado de la aldea conversando acerca de la misión de este último que tiene en el pasado.

Incluso Sakura intentará descubrir la verdad luego de su breve encuentro con su futuro esposo. ¿Qué se le habrá caído a Sasuke cuando escapó del lugar donde ambos chocaron? Parece que el siguiente episodio tendrá todas estas respuestas.

Pero lo que más ha preocupado a los fans es que Urashiki volverá a hacer acto de presencia en el episodio. ¿Acaso habrá descubierto como romper el sello para robar el chakra del Kyuubi? En definitiva tendrá un as bajo la manga esta vez, pero Boruto y Naruto también ahora que saben que pueden combinar sus chakras.

TRÁILER DE “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 133

¿CÓMO, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 133?

En los anuncios de la página oficial, “Boruto: Naruto Next Generations” estrenará su capítulo 132 el próximo domingo 17 de noviembre a las 5:30 pm (hora japonesa), y se repetirá a las 7:00 am del día siguiente por el mismo canal, TV Tokyo. Por su parte, BS Japón lo emitirá el lunes 11 de noviembre a las 00:30 am de la madrugada.

En otros países como España, Estados Unidos y los de Latinoamérica, cualquiera que tenga acceso al catálogo Premium de Crunchyroll podrá ver el episodio el mismo domingo a las 4:00 am, y aquellos que tengan una cuenta gratuita, deberán esperar una semana antes de ver el episodio en la plataforma.