Anime







“Boruto: Naruto Next Generations" 133: ¿la muerte de Jiraiya? El nuevo capítulo presentó un terrible recuerdo “Boruto: Naruto Next Generations” estrenó el capítulo 133 de su anime continuando con el viaje en el tiempo de Boruto y Sasuke. No obstante, algo muy triste sucedió al final del episodio.