“Boruto: Naruto Next Generations” publicó su capítulo 133 la semana pasada con un recuerdo muy doloroso para los fans de Naruto. Y es que el episodio hizo una referencia al capítulo 133 de Naruto Shippuden donde Jiraiya muere, mostrando como Urashiki se anticipaba a los movimientos del “viejo pervertido” y lo atravesaba con su caña de pescar.

¿Este es el final de Jiraiya? Muchos fans comentaron en las redes sociales de que esto traería consecuencias negativas para la historia de la saga, ya que este acontecimiento podría advertir a Jiraiya para que en un futuro no muera en su batalla contra Pain o, si cae aquí, todo lo sucedido en el futuro cambie para mal.

De cualquier manera, Boruto y Sasuke continúan con su misión de proteger a Naruto para que Urashiki no consiga el chakra del Kyuubi que vive dentro de él, aunque esto no será nada fácil ya que el hijo del futuro Hokage aún tiene mucho que aprender y su maestro sigue debilitado por las habilidades que le robó su enemigo en el pasado.

Con todo esto, se le suma el nuevo poder que Urashiki reveló en el anterior episodio: él puede ver el futuro. ¿Acaso se ha convertido en un enemigo invencible? En todos los años que ha tenido Jiraiya, nunca había visto a alguien con esta habilidad, ¿acaso miente?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 134?

"Boruto: Naruto Next Generations" 134: ¿cómo ver el nuevo capítulo del anime? (Foto: NarutoxBoruto)

En los anuncios de la página oficial, “Boruto: Naruto Next Generations” estrenará su capítulo 134 el próximo domingo 1 de diciembre a las 5:30 pm (hora japonesa), y se repetirá a las 7:00 am del día siguiente por el mismo canal, TV Tokyo. Por su parte, BS Japón lo emitirá el lunes 2 de diciembre a las 00:30 am de la madrugada.

En otros países como España, Estados Unidos y los de Latinoamérica, cualquiera que tenga acceso al catálogo Premium de Crunchyroll podrá ver el episodio el mismo domingo a las 4:00 am, y aquellos que tengan una cuenta gratuita, deberán esperar una semana antes de ver el episodio en la plataforma.

Por otro lado, se confirmaron los siguientes episodios que terminarán con este arco del anime del hijo de Naruto:

“Boruto: Naruto Next Generations”, capitulo 134: “El poder de predecir el futuro” (01/12)

“Boruto: Naruto Next Generations”, capitulo 135: “La batalla final contra Urashiki” (08/12)

TRÁILER DE “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 134

¿QUÉ PASÓ EN “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 133?

"Boruto: Naruto Next Generations" 133: Naruto y Boruto continuaron su entrenamiento (Foto: NarutoxBoruto)

El episodio comienza con Boruto y Naruto regresando al lugar donde se habían separado de entrenar. Ambos se piden perdón por sus acciones y deciden entrenar más fuerte que nunca para evitar que Urashiki los derrote en la siguiente ves que aparezca.

Después, el anime hace un salto a Sasuke y Jiraiya que comienzan a conversar sobre Urashiki, sus poderes y cómo podrían detenerlo. La pregunta del maestro de Naruto no tuvo más relevancia ya que él mismo comentó que era imposible que él era Sasuke.

Por otro lado, el Uchiha le da la razón y le comenta de las técnicas secretas de Urashiki, a lo que Jiraiya responde que encontrarían una técnica de cómo detenerlo con tal que Sasuke se mantenga alerta para saber la próxima vez que aparezca para robar el chakra de Naruto.

Boruto y Naruto deciden ir a comer ramen al atardecer y aquí Boruto aprovecha para preguntarle sobre Sasuke, el desertor de la Aldea de Konoha. Este le cuenta la historia de su amigo y la promesa de traerlo de regreso a golpes si es necesario.

A la mañana siguiente, ambos ninjas siguen su entrenamiento y son interrumpidos por Sakura. Ella le pregunta a Boruto qué significaba la carta que se le calló a Sasuke, uno donde solo se leían las palabras “Sasuke”, “Boru”, “Pidieras” y “Sarada”. El joven ninja se pone nervioso, pero le dice que no tiene idea y Sakura se retira más tranquila.

En la tarde, Naruto y Boruto se encuentran con Shikamaru y su equipo, quienes invitan a ambos ninjas a comer carne asada. A pesar de la insistencia de Naruto, Boruto prefiere probar algo diferente al ramen y entran a cenar entre amigos.

En la mañana del día siguiente, ambos siguen entrenando en el bosque y son sorprendidos por Urashiki, quien utilizó su poder de manipular el tiempo y el espacio para estar junto a ellos. De pronto, aparecen Sasuke y Jiraiya que vuelven a sentir la desventaja de no conocer las técnicas de su enemigo.

Aquí sucede algo inesperado para los fans de Boruto y Naruto, ya que se recordó una cruda escena con Jiraiya al momento de atacar a Urashiki. Este enemigo utiliza su técnica para ver el futuro y previene muchos ataques, pero es el maestro de Naruto quien recibe la peor parte con una puñalada por la espalda.

De esta manera termina el capítulo, con Urashiki comentando que era hora de acabar con todo y con Jiraiya haciendo referencia al capítulo 133 de Naruto Shippuden. ¿Simple coincidencia? Muchos creen que no y que estaba predeterminado que algo así pasara en los últimos capítulos del arco.