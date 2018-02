Boruto: Naruto Next Generations 43 ONLINE: La Noche Blanca le enseña una lección a Boruto

El anime más esperado del miércoles ya estreno nuevo capítulo: " Boruto: Naruto Next Generations ". En el episodio 43 de la historia del hijo de Naruto, los protagonistas ahora se enfrentarán a la banda La Noche Blanca. Estos ladrones al parecer congelan todo a su paso como marca personal.

La nueva misión que tienen el Equipo 7 de Boruto es capturar a los ladrones. Pero se topará con que ellos son mucho más astutos de lo que pensaban. Durante todo el episodio intentan hacer entender a Boruto que ellos roban para darle a los más pobres pero él no comprende y solo los quiere capturar.

Al parecer La Noche Blanca solo hurta elementos y dinero de gente adinerada para hacer justicia en el mundo. Llevan un lema en cual se explica que los ricos hacen esto con los pobres, les roban parte de sus vidas para ellos vivir mejor.

Lo que debe entender Boruto en este episodio es que, según Shikadai, no todo puede ser medido en bueno o malo. Además en el avance, ya se conoce que la misión no es satisfactoria para el Equipo 7, así que el protagonista deberá aprender que debe vivir también con sus derrotas y no derrumbarse por ello.

Ver online Boruto: Naruto Next Generations capítulo 43