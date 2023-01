Solo es cuestión de semanas para la séptima edición anual de los Crunchyroll Anime Awards. La votación ya está abierta en más de 200 países y territorios. Los nominados representan la excelencia del anime en más de 30 estudios de anime, ocho plataformas de transmisión, más de 50 series y películas, y celebran a más de 50 actores de doblaje. Aquí te contamos la lista completa de los nominados.

La votación de los Anime Awards está abierta desde ahora hasta el miércoles 25 de enero a las 5 p. m., hora de Los Ángeles. Se pide a los fanáticos a votar todos los días por sus favoritos y, como novedad este año, Crunchyroll ofrecerá votación a través de redes sociales en Twitter para la categoría Anime del Año. Los usuarios de Twitter pueden votar publicando los hashtags requeridos o compartiendo el tweet de un amigo. Los resultados se conocerán en vivo de los Anime Awards 2023 el sábado 4 de marzo y a través de una transmisión simultánea.

La ceremonia en vivo se llevará a cabo en el Grand Prince Hotel New Takanawa en Tokio y será presentada por la renombrada actriz de doblaje Sally Amaki y el popular animador Jon Kabira.

CRUNCHYROLL | Los nominados para los Anime Awards 2023

Anime of the Year (Anime del Año)

● Attack on Titan Final Season Part 2

● Cyberpunk: Edgerunners

● Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● Lycoris Recoil

● Ranking of Kings (Cour 2)

● SPY x FAMILY

Best Action (Mejor Anime de Acción)

● Attack on Titan Final Season Part 2

● Cyberpunk: Edgerunners

● Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean

● Lycoris Recoil

● SPY x FAMILY

Best Animation (Mejor Animación)

● Akebi’s Sailor Uniform

● Attack on Titan Final Season Part 2

● Cyberpunk: Edgerunners

● Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● Ranking of Kings (Cour 2)

● SPY x FAMILY

Best Anime Song (Mejor Canción de Anime)

● “Chikichiki Banban,” QUEENDOM, Ya Boy Kongming!

● “Comedy,” Gen Hoshino, SPY x FAMILY

● “My Nonfiction,” Miyuki Shirogane (CV: Makoto Furukawa) & Chika Fujiwara (CV: Konomi Kohara), Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

● “New Genesis,” Ado, One Piece Film Red

● “Shall We Dance?,” ReoNa, SHADOWS HOUSE -2nd Season-

● “The Rumbling,” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Character Design (Mejor Diseño de Personajes)

● Cyberpunk: Edgerunners

● Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean

● My Dress-Up Darling

● Ranking of Kings (Cour 2)

● SPY x FAMILY

Best Comedy (Mejor Anime de Comedia)

● Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

● Kotaro Lives Alone

● My Dress-Up Darling

● SPY x FAMILY

● Uncle from Another World

● Ya Boy Kongming!

Best Continuing Series (Mejor Serie En Curso)

● Attack on Titan (Attack on Titan Final Season Part 2)

● “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc)

● JoJo’s Bizarre Adventure (JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean)

● “Kaguya-sama: Love Is War (Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-)”

● “Made in Abyss (Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun)”

● One Piece

Best Director (Mejor Director)

● Haruo Sotozaki, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● Hiroyuki Imaishi, Cyberpunk: Edgerunners

● Kazuhiro Furuhashi, SPY x FAMILY

● Shingo Adachi, Lycoris Recoil

● Yosuke Hatta, Ranking of Kings (Cour 2)

● Yuichiro Hayashi, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Drama (Mejor Anime de Drama)

● 86 EIGHTY-SIX Part 2

● Attack on Titan Final Season Part 2

● Cyberpunk: Edgerunners

● Dance Juicio Danseur

● Kotaro Lives Alone

● Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

Best Ending Sequence (Mejor Ending)

● “Akuma no Ko,” Ai Higuchi, Attack on Titan Final Season Part 2

● “Comedy,” Gen Hoshino, Spy x Family

● “My Heart Has Surrendered,” Airi Suzuki, Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

● “Koi no yukue,” Akari Akase, My Dress-Up Darling

● “Koshaberibiyori,” FantasticYouth, Komi Can’t Communicate (2nd series)

● “Yofukashino Uta,” Creepy Nuts, Call of the Night

Best Fantasy (Mejor Anime de Fantasía)

● Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

● Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 1 Part 2

● Overlord IV

● Ranking of Kings (Cour 2)

● The Case Study of Vanitas (Cour 2)

Best Film (Mejor Filme)

● Bubble

● Dragon Ball Super: SUPER HERO

● INU-OH

● JUJUTSU KAISEN 0

● One Piece Film Red

● The Deer King

Best Main Character (Mejor Personaje Principal)

● Bojji, Ranking of Kings (Cour 2)

● Chisato Nishikigi, Lycoris Recoil

● David Martinez, Cyberpunk: Edgerunners

● Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

● Loid Forger, SPY x FAMILY

● Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

Best New Series (Mejor Serie Nueva)

● Call of the Night

● Cyberpunk: Edgerunners

● Lycoris Recoil

● My Dress-Up Darling

● SPY x FAMILY

● Ya Boy Kongming!

Best Opening Sequence (Mejor Opening)

● “Chikichiki Banban,” QUEENDOM, Ya Boy Kongming!

● “Mixed Nuts,” Official HIGE DANdism, SPY x FAMILY

● “Naked Hero,” Vaundy, Ranking of Kings (Cour 2)

● “The Rumbling,” SiM, Attack on Titan Final Season Part 2

● “This Fffire,” Franz Ferdinand, Cyberpunk: Edgerunners

● “Zankyousanka,” Aimer, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Best Original Anime (Mejor Anime Original)

● BIRDIE WING -Golf Girls’ Story-

● Healer Girl

● Lycoris Recoil

● The Orbital Children

● Vampire in the Garden

● YUREI DECO

Best Romance (Mejor Anime Romántico)

● Call of the Night

● Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

● Komi Can’t Communicate (2nd series)

● Love After World Domination

● My Dress-Up Darling

● Shikimori’s Not Just a Cutie

Best Score (Mejor Banda Sonora)

● Attack on Titan Final Season Part 2

● Cyberpunk: Edgerunners

● Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

● SPY x FAMILY

● Ya Boy Kongming!

Best Supporting Character (Mejor Personaje Secundario)

● Ai Hayasaka, Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

● Anya Forger, SPY x FAMILY

● Kage, Ranking of Kings (Cour 2)

● Rebecca, Cyberpunk: Edgerunners

● Tengen Uzui, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● Yor Forger, SPY x FAMILY

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Español Latino)

● Alejandro Orozco, Gyutaro, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● Diana Castañeda, Chisato Nishikigi, Lycoris Recoil

● Elizabeth Infante, Chika Fujiwara, Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

● Erika Langarica, Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

● Miguel de León, Loid Forger, SPY x FAMILY

● Víctor Hugo Aguilar, Ains Ooal Gown, Overlord IV

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Inglés)

● Amanda Lee (Ama Lee), Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

● Cherami Leigh, Kotaro Sato, Kotaro Lives Alone

● Natalie Van Sistine, Yor Forger, SPY x FAMILY

● SungWon Cho (AKA ProZD), Kage, Ranking of King (Cour 2)

● Zach Aguilar, David, Cyberpunk: Edgerunners

● Zeno Robinson, Gamma 2, Dragon Ball Super: SUPER HERO

Best Voice Artist Performance ((Mejor Interpretación de Voz en Portugués)

● Antônio Moreno, Heihachi Mishima, Tekken: Bloodline

● Charles Emmanuel, Kazuya, Rent-a-Girlfriend (Season 2)

● Mariana Dondi, Nagatoro, Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro

● Nina Carvalho, Anya Forger, SPY x FAMILY

● Pedro Alcântara, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

● Yan Gesteira, Ashito Aoi, Aoashi

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Castellano)

● Jaime Pérez de Sevilla, Yuta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

● Lourdes Fabrés, Jolyne, JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean

● Alejandro Albaiceta, Gohan, Dragon Ball Super: SUPER HERO

● Marc Gómez, Daida, Ranking of Kings (Cour 1)

● Masumi Mutsuda, Yatora Yaguchi, Blue Period

● Mónica Padrós, Hiling, Ranking of Kings (Cour 1)

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Japonés)

● Atsumi Tanezaki, Anya Forger, SPY x FAMILY

● Chika Anzai, Chisato Nishikigi, Lycoris Recoil

● Fairouz Ai, Jolyne Cujoh, JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean

● Misaki Kuno, Faputa and Irumyuui, Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

● Natsuki Hanae, Tanjiro Kamado, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

● Yuki Kaji, Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Árabe)

● Adel Abo Hassoon, Kage, Ranking of Kings (Cour 1)

● Amal Hawija, Gon, Hunter x Hunter

● Amal Saadalden, Conan, Detective Conan: The Bride of Shibuya (Movie)

● Mohja AlSheak, Izuku Midoriya, My Hero Academia (Season 1)

● Naji Makhoul, Ichigo, Bleach (Season 1)

● Ula Zidan, Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Francés)

● Alexis Tomassian, Kage, Ranking of Kings (Cour 2)

● Brigitte Lecordier, Bojji, Ranking of Kings (Cour 2)

● Dorothée Pousséo, Lucy, Cyberpunk: Edgerunners

● Geneviève Doang, Vladilena Milizé, 86 EIGHTY-SIX Part 2

● Laure Filiu, Jolyne Cujoh, JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean

● Martin Faliu, Miyuki, Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Alemán)

● Gabrielle Pietermann, Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

● Jannik Endemann, Ritsuka Uenoyama, Given

● Lara Trautmann, Belle, Belle

● Nicolás Artajo, Yūta Okkotsu, JUJUTSU KAISEN 0

● Torsten Michaelis, Askeladd, Vinland Saga (Season 1)

● Uwe Thomsen, Jotaro Kujo, JoJo’s Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable

Best Voice Artist Performance (Mejor Interpretación de Voz en Italiano)

● Andrea La Greca, Rengoku, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

● Andrea Oldani, Daida, Ranking of Kings (Cour 1)

● Deborah Morese, Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

● Elisa Giorgio, Maki Zen’in, JUJUTSU KAISEN (Cour 1)

● Giulia Maniglio, Riku, Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun

● Simone Lupinacci, Shoyo Hinata, Haikyu!! To the Top

“Must Protect At All Costs” Character (Personaje que siempre debemos proteger)

● Anya Forger, SPY x FAMILY

● Bojji, Ranking of Kings (Cour 2)

● Kage, Ranking of Kings (Cour 2)

● Komi Shouko, Komi Can’t Communicate (2nd series)

● Kotaro Sato, Kotaro Lives Alone

● Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

