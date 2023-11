La plataforma de streaming Crunchyroll ha revelado los tres emocionantes títulos que formarán parte de su programación de los Jueves de Doblaje en noviembre. La segunda temporada de la fantasía cómica “The Fruit of Evolution”, la serie de acción y fantasía dramática “The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World” y el exitoso drama misterioso “ODDTAXI” estarán disponibles para América Latina en su idioma local.

Además, Crunchyroll ha adelantado la llegada de otros títulos especiales que serán anunciados a finales de este mes. No te quedes con las ganas. Aquí te compartimos las descripciones de cada producción y cuáles son los episodios que estarán disponibles en el catálogo.

Producciones de los Jueves de Doblaje para noviembre

2 de noviembre | The Fruit of Evolution 2: Before I Knew It, My Life Had It Made (Página de la serie)

Temporada 2, Episodios 1-12

Sinopsis: Seiichi Hiiragi es un estudiante de preparatoria al que sus compañeros hacen bullying por ser un “perdedor”. Un día, de repente, él y todos sus compañeros son transportados a un mundo de magia y espadas digno de un videojuego. Cuando Seiichi se come sin saberlo la “fruta de la evolución”, da comienzo su vida como “ganador”.

9 de noviembre | The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World (Página de la serie)

Temporada 1, Episodios 1-12

Sinopsis: El Hechicero de la Espada de Hielo es el hechicero más poderoso del mundo. Quien hereda su título, Ray White, vive en una lucha constante para controlar su inmenso poder. Tras combatir en la guerra del Lejano Oriente, su última hazaña, desaparece del campo de batalla lastrado por una gran carga psicológica. Pasan tres años y Ray se inscribe en la Academia de Magia Arnold, una escuela repleta de hechiceros de élite de todo el mundo. Ray es el primer “Ordinario” en asistir a la academia desde que esta se fundó, así que sus compañeros, todos de noble cuna, no tardan en despreciarlo y mirarlo con desdén. Ahora, tanto él como los nuevos amigos que ha hecho en la academia, se verán involucrados en multitud de intrigas. Este es el inicio de la historia de la vida escolar del hechicero más poderoso, sus amistades y sus dificultades.

16 de noviembre | ODDTAXI (Página de la serie)

Temporada 1, Episodios 1-12

Sinopsis: “¿A dónde le llevo?”. La ciudad debería resultarle familiar a Odokawa, un taxista con una vida muy corriente, pero de repente no es así. No tiene familia, no suele quedar con nadie y es una persona algo excéntrica que no habla demasiado. Sus únicas amistades son su doctor, Goriki, y un antiguo compañero de clase, Kakibana. Pero sus clientes también son algo extraños... Sus conversaciones corrientes acabarán teniendo relación con el caso de una estudiante que ha desaparecido.