Octubre trae novedades interesantes para los fanáticos del anime que están suscritos a Crunchyroll. La plataforma compartió una lista de las doce producciones que estarán disponibles a partir de la primera mitad del presente mes. ¡Atento con los horarios para ser el primero en conocer el desarrollo de tu trama favorita!

KamiErabi GOD.app, Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me, The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You y Goblin Slayer II son algunos de los animes más esperados por la comunidad. A esto hay que sumar las actualizaciones de series que han gozado del cariño de la audiencia. SPY x FAMILY y The Ancient Magus’ Bride tendrán su segunda temporada en el catálogo, mientras Shield Hero recibirá su tercera temporada.

Fecha y hora de los estrenos de Crunchyroll en octubre

A continuación compartimos todas las producciones que llegarán en este mes a Crunchyroll. La hora corresponde al Central Standard Time (CST), es decir, unas seis horas detrás del Coordinated Universal Time (UTC).

KamiErabi GOD.app – Miércoles 4 de octubre a las 11:25 AM CST

– Miércoles 4 de octubre a las 11:25 AM CST The Ancient Magus’ Bride temporada 2 - Jueves 5 de octubre a las 9 AM CST

- Jueves 5 de octubre a las 9 AM CST UNDER NINJA - Jueves 5 de octubre a las 11:45 AM CST

- Jueves 5 de octubre a las 11:45 AM CST Shield Hero temporada 3 - Viernes 6 de octubre a las 6:30 AM CST

- Viernes 6 de octubre a las 6:30 AM CST Goblin Slayer II - Viernes 6 de octubre a las 6:30 AM CST

- Viernes 6 de octubre a las 6:30 AM CST Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me - Viernes 6 de octubre a las 8:30 AM CST

- Viernes 6 de octubre a las 8:30 AM CST Los Reinos de la Ruina - Viernes 6 de octubre a las 11:30 AM CST

- Viernes 6 de octubre a las 11:30 AM CST Girlfriend, Girlfriend - Viernes 6 de octubre a las 1:30 PM CST

- Viernes 6 de octubre a las 1:30 PM CST SPY x FAMILY temporada 2 - Sábado 7 de octubre a las 9:30 AM CST

- Sábado 7 de octubre a las 9:30 AM CST A Returner’s Magic Should Be Special - Sábado 7 de octubre a las 10:30 AM CST

- Sábado 7 de octubre a las 10:30 AM CST The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You – Domingo 8 de octubre a las 8:00 AM CST

– Domingo 8 de octubre a las 8:00 AM CST After-school Hanako-kun – Martes 10 de octubre a las 12:00 PM CST

Cómo suscribirse a Crunchyroll

El proceso es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.