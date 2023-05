Nos acercamos a mitad de año y todavía hay mucho contenido por ver en las plataformas de streaming. Crunchyroll tiene entre manos una lista imperdible de animes que entran en el programa jueves de doblaje durante junio.

El primer jueves del mes, el 1 de junio, Crunchyroll estrenará los 13 episodios de la primera temporada de “The Misfit of Demon King Academy”. Esta serie narra la historia de Anos Voldigor, un antiguo Rey Demonio que, cansado de las batallas eternas, se reencarna soñando con un mundo pacífico. Tras 2000 años, Anos se enfrenta a un mundo deteriorado y a una academia que no puede ver a través de sus verdaderos poderes.

El 6 de junio será el turno de “By the Grace of the Gods”, que consta de 12 episodios. La historia sigue a Ryoma, un hombre que en su vida anterior no tuvo suerte, pero que gracias a tres deidades recibe una segunda oportunidad en un mundo lleno de fantasía y magia.

Dragon Ball Z Kai contará con doblaje en Crunchyroll

Para los nostálgicos, Crunchyroll emitirá del episodio 99 al 167 de “Dragon Ball Z Kai” desde el 15 de junio. En estos episodios, Goku, el guerrero más fuerte del planeta, y los valientes Guerreros Z, deberán enfrentarse a villanos que amenazan la Tierra y buscar las mágicas esferas del dragón.

Finalmente, el 22 de junio, se estrenarán los 12 episodios de la primera temporada de “Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill”. La serie presenta a Tsuyoshi Mukoda, un oficinista que es transportado a otro mundo donde su habilidad única, “Supermercado Online”, que parece inútil al principio, tendrá efectos increíbles en este nuevo entorno.

