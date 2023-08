La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll anunció que, a partir de hoy, y por tiempo limitado, agregará una nueva colección de producciones a su catálogo AVOD, incluyendo Chainsaw Man, SPY x FAMILY, Vinland Saga, BLUELOCK, Lycoris Recoil, My Dress-Up Darling y más. Los interesados deben inscribirse en la plataforma para tener una cuenta gratis y así poder acceder a estas series de forma gratuita con anuncios publicitarios.

“Es parte de nuestro servicio a los fanáticos hacer que los títulos populares sean más accesibles”, dijo Asa Suehira, jefe de contenido de Crunchyroll. “Estos títulos serán parte de las 1.000 horas de la colección de Crunchyroll disponibles sin costo para los fanáticos como una forma de probar el mundo del anime, construir nuevas audiencias y hacer crecer la ya apasionada comunidad”.

Títulos adicionales que ya están disponibles en la colección AVOD de Crunchyroll incluyen, Cowboy Bebop, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Horimiya, One Piece, Kaguya-sama: Love is War, My Hero Academia, Tokyo Ghoul y muchos más.

Los fanáticos podrán ver hasta 25 episodios de la primera temporada de cada programa en versión subtitulada o los primeros tres episodios en versión doblada. La disponibilidad de cada programa en sus versiones subtituladas o dobladas podría variar por país y está sujeta a cambios.

Nuevas series en Crunchyroll

A continuación la lista de nuevos títulos de AVOD que se agregarán a Crunchyroll el 1 de agosto. Los títulos pueden variar según la región:

Beast Tamer (EMT Squared)

Episodios subtitulados 1-13

Episodios doblados 1-3

BLUELOCK (8bit)

Episodios subtitulados 1-24

Episodios doblados 1-3

BOCCHI THE ROCK! (CloverWorks)

Episodios subtitulados 1-12

Bungo Stray Dogs (BONES)

Episodios subtitulados 1-12

Episodios doblados 1-3

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill (MAPPA)

Episodios subtitulados 1-12

Episodios doblados 1-3

Chainsaw Man (MAPPA)

Episodios subtitulados 1-12

Episodios doblados 1-3

Code Geass: Lelouch of the Rebellion (Sunrise)

Episodios subtitulados 1-25

Episodios doblados 1-3

The Daily Life of the Immortal King (Haoliners Animation League)

Episodios subtitulados 1-15

Episodios doblados 1-3

DON’T TOY WITH ME, MISS NAGATORO (Telecom Animation Film)

Episodios subtitulados 1-12

Episodios doblados 1-3

Golden Kamuy (Geno Studio)

Episodios subtitulados 1-25

Episodios doblados 1-3

Lycoris Recoil (A-1 Pictures)

Episodios subtitulados 1-12

Episodios doblados 1-3

Mobile Suit Gundam: The Witch of Mercury (Sunrise)

Episodios subtitulados 0-12

Episodios doblados 0-2

My Dress-Up Darling (CloverWorks)

Episodios subtitulados 1-12

Episodios doblados 1-3

Ranking of Kings (WIT Studio)

Episodios subtitulados 1-23

Episodios doblados 1-3

The Reincarnation Of The Strongest Exorcist In Another World (Studio Blanc)

Episodios subtitulados 1-23

Episodios doblados 1-3

Soul Eater (BONES)

Episodios subtitulados 1-25

Episodios doblados 1-3

SPY x FAMILY (WIT Studio / CloverWorks)

Episodios subtitulados 1-25

Episodios doblados 1-3

VINLAND SAGA (WIT Studio)

Episodios subtitulados 1-24

Yona of the Dawn (Pierrot)

Episodios subtitulados 1-24

Episodios doblados 1-3

Crunchyroll alberga actualmente un catálogo de más de 46.000 episodios de series de anime y largometrajes, disponibles en más de 15 plataformas diferentes y en 10 idiomas subtitulados y/o doblados. Más allá de la selección de AVOD de Crunchyroll, las suscripciones pagas escalonadas para visualización sin publicidad y otras increíbles ventajas están disponibles a partir del nivel Fan por $7.99/mes, Mega Fan por $9.99/mes y Ultimate Fan por $14.99/mes.

