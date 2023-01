La plataforma de anime Crunchyroll anunció que Given, GOBLIN SLAYER, My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! y más episodios de Dragon Ball Z llegarán al catálogo en Latinoamérica doblados en español latino y en portugués brasileño como parte de “Jueves de Doblaje” para febrero de 2023.

A continuación, las fechas de estreno y las descripciones de cada programa. Fechas sujetas a cambios.

CRUNCHYROLL | Fechas del Jueves de Doblaje

2 DE FEBRERO

Given - Temporada 1, Episodios 1-11

Sinopsis: Ritsuka Uenoyama es un joven que se aficionó a la guitarra siendo muy joven y tras mucho esfuerzo, consiguió alcanzar el nivel que quería, pero la guitarra que tanto amaba ha perdido su brillo y no le divierte ni le apasiona como antes... hasta que un día conoce a Mafuyu Sato, un joven que se aferra a una guitarra con toda su alma pese a que no sabe tocarla y quien le pedirá que le enseñe a tocar... haciendo que todo en la vida de Uenoyama cambie y la música acelere nuevamente su corazón.

9 DE FEBRERO

GOBLIN SLAYER - Temporada 1, Episodios 1-12

Sinopsis: Una joven sacerdotisa ha formado su primer grupo de aventureros, pero no tardan mucho en verse en serios problemas. Por suerte, quien aparece en su rescate es el Asesino de Goblins, un hombre que ha dedicado su vida a exterminar a todo goblin viviente por los medios que fueran necesarios. Cuando comienzan a circular rumores sobre sus hazañas, no hay forma de saber quién será el próximo en aparecer…

16 DE FEBRERO

Dragon Ball Z - Temporada 6, Episodios 166-194

Sinopsis: Goku, el luchador más fuerte del planeta, es todo lo que se interpone entre la humanidad y los villanos de los rincones más oscuros del espacio.

23 DE FEBRERO

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! - Temporada 1, Episodios 1-12

Sinopsis: Katarina Claes es la joven heredera de una rica familia que un día recibe un golpe en la cabeza con una piedra y recupera los recuerdos de su vida pasada. Resulta que el mundo en el que vive no es real, o eso cree ella, puesto que es el mundo de Fortune Lover, un juego otome con el que estaba obsesionada en su vida anterior... ¡pero su papel es el de la villana que intenta estropear todos los romances a la protagonista!

