Desde hoy arrancan los Jueves de Doblaje en Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime. La novedad para este mes es que los fanáticos de Akira Toriyama tendrán acceso a Dragon Ball Z, así como a los episodios adicionales de Dragon Ball. A esto hay que sumar la comedia ¡The Great Jahy Will Not Be Defeated!

Crunchyroll anunció que ambas producciones estarán disponibles tanto en español latinoamericano como en portugués brasileño. Aquí te compartimos la relación completa de producciones para octubre de 2022.

CRUNCHYROLL | Estrenos de Jueves de Doblaje

6 DE OCTUBRE

Dragon Ball Z - Temporada1, Episodios 1-30

Goku, el luchador más fuerte del planeta, es todo lo que se interpone entre la humanidad y los villanos de los rincones más oscuros del espacio.

13 DE OCTUBRE

Dragon Ball - Temporada 1, Episodios 93-122

Goku es un extraño y alegre niño que pasa sus días cazando y comiendo hasta que un día conoce a Bulma, una chica muy linda, inteligente y que solo piensa en chicos. Bulma está buscando las Dragon Balls, unas esferas mágicas de las que se dice que, si se reúnen las siete, se te concederá cualquier deseo, ¡y Goku tiene una que le dejó su abuelo como recuerdo! Esto será el inicio de una gran aventura.

20 DE OCTUBRE

The Great Jahy Will Not Be Defeated! - Temporada 1, Episodios 1-20

La Gran Jahy, segunda al mando del Reino Oscuro, es una figura amenazadora, temida y reverenciada por todos. Pero cuando un encuentro con una misteriosa mujer resulta en la destrucción del preciado cristal de mana del Reino Oscuro, ¡este cae derrotado! ¡Ahora Jahy acaba en el mundo humano como una niña pequeña y débil a falta del poder del cristal de maná! Por desgracia, el plan de revivir al Reino Oscuro de Jahy no será tan sencillo, puesto que hacerlo desde un pequeño y destartalado apartamento mientras se busca la vida para ganar dinero con el que pagar el alquiler y comer, no es fácil.

27 DE OCTUBRE

Dragon Ball - Temporada 1, Episodios 123-153

