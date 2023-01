La plataforma de anime Crunchyroll anunció que ¡Bienvenido a Demon School! Iruma-kun y Science Fell in Love, So I Tried to Prove It llegarán a la plataforma en América Latina dobladas en español latinoamericano y portugués brasileño como parte de los “Jueves de doblaje” para el mes de enero.

A continuación las fechas de estreno y las sinopsis de cada serie que llegarán a Crunchyroll. Fechas de lanzamiento están sujetas a cambio.

ESTRENO 19 DE ENERO

Welcome to Demon School! Iruma-kun

Temporada 1, Episodios 1-23

Sinopsis: ¡Bienvenido a este divertido mundo oscuro! Suzuki Iruma es un chico de buen corazón que termina convirtiéndose en el nieto de Sullivan, un archi demonio del mundo de las tinieblas, y es inscrito en una escuela para demonios donde su abuelo es el director. Iruma intenta ocultar su identidad y llevar una vida tranquila, pero siempre termina convirtiéndose en el centro de atención, provocando la ira de los demonios de élite, el afecto de las chicas diabólicas y el regaño del exigente presidente del consejo estudiantil. Ante las numerosas crisis de su vida escolar, Iruma necesita ser firme y afrontarlo con su peculiar carácter amable.

ESTRENO 26 DE ENERO

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It

Temporada 1, Episodios 1-12

Sinopsis: ¿Qué sucede cuando una chica y un chico con inclinaciones científicas y profundamente apasionados por la investigación se enamoran? Una mujer inteligente llamada Himuro Ayame, que es estudiante de posgrado en ciencias en la Universidad de Saitama, invita a salir a Yukimura Shinya, también estudiante de posgrado en ciencias. ¡Por supuesto, no hay una razón lógica para este amor! Pero como estudiante de ciencias e ingeniería, no ser capaz de probar lógicamente el amor significaría que esos sentimientos no son reales, y fracasaría como estudiante de ciencias. Con eso en mente, los dos arrastran a los demás al laboratorio a probar varios experimentos para demostrar que el amor realmente existe.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.