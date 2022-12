Crunchyroll, en asociación con Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International y Eurozoom, anunciaron que Suzume, la nueva y esperada película de Makoto Shinkai, llegará cines internacionales (excluyendo Asia) a partir del 12 de abril de 2023.

Las fechas de estreno confirmadas son las siguientes:

12 de abril en Francia y Malta

13 de abril en Australia, Brasil, Alemania, México y Nueva Zelanda

14 de abril en Austria, Bélgica, Canadá, Gibraltar, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y EE. UU.

Próximamente se anunciarán fechas de estrenos adicionales en Latinoamérica y otras regiones del mundo.

En mayo, durante el Festival de Cannes, Crunchyroll adquirió los derechos de distribución y marketing global (excluyendo Asia) de TOHO para la película de Shinkai, Suzume, producida por CoMix Wave Films y STORY inc.

Tráiler de Suzume

Suzume debutó en cines de Japón el 11 de noviembre y ha superado 5.6 millones de entradas. La película también ha recaudado 7.500 millones de yenes (aproximadamente 55 millones de dólares) manteniéndose en el puesto número 1 de la taquilla japonesa durante 3 semanas consecutivas. El filme se distribuirá en los principales territorios:

En América del Norte, Crunchyroll es el único distribuidor.

es el único distribuidor. En América Latina, Australia/Nueva Zelanda, Medio Oriente y partes de Europa, la película será distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

y En Europa francoparlante y germanoparlante, la película será distribuida de forma conjunta por Crunchyroll, Sony Pictures, Wild Bunch International y Eurozoom.

Por décadas el galardonado creador, escritor y director Makoto Shinkai ha sido considerado un visionario dentro del área de la animación, con las dos recientes películas Your Name (2016) y Weathering With You (2019), que lo han catapultado como uno de los principales cineastas autores de animación a nivel internacional. Weathering With You fue seleccionada para competir por Japón en la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega 2020 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y nominada en cuatro categorías en la 47 entrega anual de los Premios Annie incluyendo Mejor Película Animada Independiente.

Suzume es la historia de una niña que viaja a través de varias ruinas en Japón mientras cierra puertas y ocasiona un desastre.

