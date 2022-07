Crunchyroll, el líder mundial en brindar la mejor experiencia de anime a audiencias de todo el mundo, compartió varios anuncios exclusivos con los asistentes de Anime Expo que se realiza este fin de semana en Los Ángeles. Desde noticias relacionadas con My Hero Academia y Dragon Ball, hasta anuncios de las adquisiciones de Solo Leveling y OVERLORD IV, así como primeros vistazos a TRIGUN STAMPEDE, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation T2, To Your Eternity T2 y más, los fanáticos tendrán mucho que esperar de Crunchyroll próximamente.

Durante el Panel de la Industria de Crunchyroll, que se realizó el domingo 3 de julio, se divulgaron una gran cantidad de noticias electrizantes para despertar el apetito de los fans por algunas producciones muy esperadas que llegarán a Crunchyroll en un futuro cercano.

Solo Levelin

El apreciado manhwa coreano escrito por Chugong e ilustrado por DUBU (REDICE Studio), será adaptado a serie de anime por A-1 Pictures y transmitido simultáneamente en Crunchyroll en todo el mundo fuera de Asia. El primer tráiler se develó con mucha emoción. También se dio a conocer el equipo de producción, que incluye a:

Trabajo original: Solo Leveling por DUBU (REDICE Studio), Chugong, h-goon

Director: Shunsuke Nakashige

Redactor Principal: Noboru Kimura

Diseñador de personajes: Tomoko Sudo

Música: Hiroyuki Sawano

Estudio de Animación: A-1 Pictures

Sinópsis: Ha pasado más de una década desde la repentina aparición de las “puertas”, caminos que conectan nuestro mundo con una dimensión diferente. Desde entonces, algunos humanos han despertado a poderes sobrenaturales. A estos individuos se les conoce como “cazadores”. Los cazadores se ganan la vida usando sus poderes para tomar mazmorras dentro de las puertas. En este mundo de clientes duros, el cazador de bajo rango Jinwoo Sung es conocido como “el cazador más débil de toda la humanidad”. Un día, Jinwoo resulta fatalmente herido cuando se encuentra con mazmorras dobles de alto rango ocultas dentro de una de bajo rango. En ese momento, una misteriosa ventana de búsqueda aparece frente a él. Al borde de la muerte, Jinwoo decide aceptar la misión y comienza a subir de nivel... mientras que los demás no lo hacen.

Princess Connect! Re: Dive

Crunchyroll Games presenta la campaña de verano de Princess Connect! Re: Dive. Sumérgete junto con personajes en bañador durante este segundo año de eventos que ya está en marcha. El 4 de julio y por tiempo limitado se lanzará un personaje Makoto (temporada de verano).

OVERLORD IV

Nuevas imágenes fueron develadas para confirmar que Crunchyroll transmitirá la cuarta temporada de la popular serie de anime en su plataforma comenzando el 5 de julio.

Sinópsis: El recién coronado Ains tiene grandes planes para su Reino Hechicero, pero también sus enemigos. En lo profundo de las montañas de Azerlisia se encuentra el enemigo mortal de los Enanos, una raza semihumana, los Quagoa, que están reunidos y listos para invadir. Para empeorar las cosas, ¡otros reinos conspiran para derrocar al rey no muerto! ¿Se hará realidad su visión de una utopía? Pesada yace la corona, incluso para el tipo con poder ilimitado.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Temporada 2

La segunda temporada de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha sido adquirida por Crunchyroll y se transmitirá simultáneamente en 2023. Un tráiler completamente nuevo y emocionante hizo su estreno mundial, con los héroes Rudy, Sylphy, Roxy y Eris en sus próximas aventuras.

Tomo-chan Is a Girl!

Una adaptación al anime del manga Tomo-chan Is a Girl!, escrita e ilustrada por Fumita Yanagida, ha sido anunciada oficialmente y será producida por el estudio Lay-duce. La serie se transmitirá simultáneamente en Crunchyroll a partir de enero de 2023. Los fanáticos pudieron ver por primera vez una imagen completamente nueva junto con un avance. La voz en inglés y japonés de Carol Olston es interpretada por Sally Amaki. Tomo Aizawa tendrá la voz de Rie Takahashi en japonés y Lexi Nieto en inglés. Y Kaito Ishikawa interpretará a Junichiro Kubota, y Rina Hidaka a Misuzu Gundo, ambos para la voz en off japonesa. El personal principal de producción estará compuesto por:

Obra Original: Fumita Yanagida (Seikaisha COMICS)

Director: Hitoshi Namba

Director Asistente: Noriko Hashimoto

Redactor Principal: Megumi Shimizu

Diseñador de Personajes: Shiori Hiraiwa

Música: Masaru Yokoyama

Estudio de animación: Lay-duce

To Your Eternity Temporada 2

Con su llegada a Crunchyroll recientemente anunciada para la temporada otoño de 2022, un nuevo tráiler fue develado para la muy esperada nueva temporada de esta serie.

The Tale of Outcasts

Se reveló una nueva imagen para la adaptación al anime de The Tale of Outcasts que fue acompañado de una ilustración original y mensaje especial de parte del autor del manga, Makoto Hoshino.

Sinópsis: El demonio a su lado es su salvación. La chica a su lado es su pasatiempo. Su encuentro a fines del siglo XIX en el Imperio Británico comienza la historia de la búsqueda de un lugar al cual pertenecer. A sus compañeros marginados, este demonio y la niña susurran su historia en la oscuridad de la noche.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary

Después de anunciar recientemente su adquisición, se compartió que Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary se estrenará en Crunchyroll este verano. Las versiones subtituladas y dobladas de la serie en inglés, español latinoamericano y portugués brasileño aparecerán en la plataforma el mismo día de su lanzamiento.

In/Spectre Temporada 2

Los fans disfrutaron del estreno mundial del primer tráiler de la temporada 2 de in/Spectre. La temporada 1 ya está disponible en Crunchyroll.

El viernes 1 de julio, durante el estreno en América del Norte de los dos nuevos OVA de la temporada 5 de My Hero Academia, “HLB” y “Laugh! As if you are in hell”, que debutarán en Crunchyroll en agosto. Los OVA serán subtitulados y doblados.

En el Panel Lock ‘n Load de TRIGUN STAMPEDE el sábado 2 de julio, a los asistentes se les mostró el primer tráiler con imágenes de un joven Vash y su hermano gemelo Knives, así como de Rem, quien intenta poner a los hermanos a salvo. El tiempo vuela, y vemos a Vash, crecido hasta convertirse en un hombre buscado con una recompensa de $60 mil millones por su cabeza. También debutó una nueva imagen de Vash the Stampede para el reinicio de la serie de anime recientemente anunciada que se transmitirá en Crunchyroll en 2023. Además, se anunció el elenco de voces japonesas, que incluye a Yoshitsugu Matsuoka como Vash Stampede, Junya Ikeda como Knives Millions, Tomoyo Kurosawa como Young Vash, Yumiri Hanamori como Young Knives y Maaya Sakamoto como Rem Saverem. También se anunció que Kenji Muto dirigirá la serie. Los panelistas incluyeron a Yasuhiro Nightow (autor), Kouji Tajima (artista conceptual), Kiyotaka Waki (productor, Orange), Yoshihiro Watanabe (productor, Orange) y Katsuhiro Takei (productor, Toho).

