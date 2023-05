Salen más novedades para los seguidores del anime en versión doblada. Crunchyroll, la plataforma de streaming, ha revelado las series de fantasía que se estrenarán en junio como parte de su programación de los “Jueves de Doblaje”. Entre las series destacadas se encuentran: The Misfit of Demon King Academy, By the Grace of the Gods, Dragon Ball Z Kai y Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill.

“Jueves de Doblaje” hace referencia a una programación especial en la que se lanzan episodios doblados al español de diversas series de anime. En este caso, los jueves son el día en el que se estrenan estos episodios doblados, brindando a los espectadores la opción de disfrutar del anime en su idioma nativo.

1 de junio | The Misfit of Demon King Academy

Temporada 1, Episodios 1-13

Anos Voldigor fue un Rey Demonio que erradicó a los humanos, a los espíritus e incluso a los dioses, pero se aburrió de la batalla eterna y se reencarnó soñando con un mundo pacífico donde vivir tranquilo. Sin embargo, lo que le esperaba en la reencarnación después de 2000 años eran descendientes que se debilitaron demasiado después de estar acostumbrados a la paz y todo tipo de magia que se deterioró al extremo. Anos ingresa a la Academia del Rey Demonio que reúne y educa a aquellos que son vistos como la reencarnación del Rey Demonio, pero la academia no pudo ver a través de sus verdaderos poderes ¡y lo convierten en un inadaptado! Clip en español

6 de junio | By the Grace of the Gods

Temporada 1, Episodios 1-12

Ryoma no había tenido suerte en su vida previa. Pero tres deidades deciden darle una segunda oportunidad en un mundo de fantasía y magia.

15 de junio | Dragon Ball Z Kai

Temporadas 5-7, Episodios 99-167

Villanos terroríficamente malvados de los rincones más oscuros del espacio y el tiempo se enfrentan con la Tierra, y Goku, el guerrero más fuerte del planeta, es todo lo que se interpone entre la humanidad y la extinción. Acompañado en la batalla por los valientes Guerreros Z, Goku viaja a reinos lejanos y peligrosos en busca de los poderes mágicos de las siete Dragon Balls... ¡y de una buena pelea!

22 de junio | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill

Temporada 1, Episodios 1-12

Tsuyoshi Mukoda es un oficinista cualquiera al que de repente transportan a otro mundo. La habilidad única que obtiene al llegar a este nuevo mundo es una que parece un tanto inútil, “Supermercado Online”. Al inicio Mukoda está muy deprimido, ¡pero resulta que toda la comida moderna que puede proporcionar a este nuevo mundo con su nueva habilidad tiene algunos efectos increíbles!

